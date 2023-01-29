影／不滿工程車切車引衝突 台中男憤持空氣霰彈理論被逮

台中市董姓男子在26日下午駕駛工程車，行經西區三民路、公園路時，疑因閃避路樹，切換車道，而引來另輛閃避的轎車不滿，雙方在路口發生爭執，而轎車右前座乘客，則拿出類似霰彈槍的凶器下車恐嚇。警方昨晚循線查緝涉案汪男到案，警詢後依恐嚇罪送辦，檢方訊後1萬元交保。

台中市52歲董姓男子在26日下午4時許，駕駛工程車行經行經西區三民路、公園路時，疑為閃避路樹，突然駛入內側車道，導致當時行駛在內側車道的紅色轎車，也嚇了一跳，突然閃避，也因此引來紅車內乘客不滿，在車內飆罵「三字經」。

董男下車理論，未料紅車右前座乘客，拿出一把黑色、類似霰彈槍的凶器下車，在董男面前威嚇，董男才不斷說明，剛剛是擔心撞到路樹，才會突然切換車道，雙方隨後都離開現場。

影片在網路曝光後，警方成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，昨晚循線在大里區，查獲涉案的汪姓男子（41歲）到案，汪辯稱，當時因為不滿工程車的切車行為，一時氣憤，拿了車內的空氣槍下車理論。