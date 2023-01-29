失智父帶13歲兒買晚餐忘歸途 寒風呆坐3小時警助返家有洋蔥
桃園平鎮一對父子27日傍晚外出購買晚餐，但因60歲的父親失智症突然發作，直到晚間8時許都還回不了家，2人僅穿著單薄的外套，只能蹲坐在體感只有3度的街頭不斷發抖，男童更是凍到嚎啕大哭，所幸路過的巡警發現，才能讓父子平安返家。
平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住平鎮庫房南路的鄭姓父子2人相依為命，父親身體及家境不好，因此13歲的男童平時都由北區兒童之家照料，因農曆過年所以返家與父親團圓，沒想到27日傍晚父子一同外出購買晚餐，卻因父親突然失智症發作，忘了回家的路，2人又冷又累，只能癱坐路旁，男童更是冷到嚎啕大哭、不知所措。
所幸員警晚間8時巡邏經過，發現路旁哭泣的男童，趕緊停下車輛上前關心，看到男童凍的不斷發抖，也立即遞上暖暖包讓男童暖手，並利用警用系統查出父子的資料及住處，再使用巡邏車護送返家休息，結束這場虛驚。
員警知道父子倆生活的困境後，也自掏腰包準備熱食及籌措各項民生物資讓父子享用；並協助轉介平鎮區公所及張榮發基金會等社福單位辦理急難救助，希望能幫助父子倆暫時度過難關，讓父子倆相當感激。
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