遭機械車位卡柱 駕駛不治

新北市黃姓男子前晚開車停放機械式車位，下車時疑機械故障，遭車門卡柱夾傷，當場無生命跡象，送醫不治。記者王長鼎／翻攝 新北市汐止區黃姓男子前晚在住處地下一樓停車場停車，疑機械式停車位機件故障，黃男被卡在變形車門及停車位鐵欄桿之間，經消防人員救出，送醫搶救一夜，昨天仍傷重不治；警方報請檢察相驗，追查事發原因並釐清責任歸屬。

黃男（七十一歲）本月廿七日大年初六晚上九時許，要開車從汐止一處社區地下一樓停車場機械式停車位駛離時，疑機械故障，汽車底盤被卡住，黃男將車稍微後退，打開車門探頭朝後方察看時，汽車不知為何原因，突然往後方暴衝，黃男因而夾在變形車門及停車位鐵欄桿間。

新北市消防局獲報緊急派員前往救援，消防人員到現場時發現，黃男腹部有明顯拉扯外傷，當下已無生命跡象，花了半小時將汽車勉強往上抬，才將人順利救出，緊急送國泰醫院搶救，原本已恢復心跳及生命跡象，但至昨天中午傷重宣告不治。

汐止警方獲報派員到場處理並封鎖現場，由偵查隊鑑識人員採證，要釐清是機械故障或有其他原因造成這起死亡意外。