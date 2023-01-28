影／母親生前留下機車不見了 五股男報警兩小時尋獲

新北市五股區邱姓男子，周三將母親生前留給他的故障機車，移置到住處外空地。不料兩天後卻突然不見，直覺被偷急忙向警方報案。蘆洲警受理，調閱監視器畫面，未拍到機車被人遷移，研判仍在失竊點附近。警沿路搜尋，果然在500公尺外一處魚池內找到機車，協助拉上池邊，持續追查竊賊到案。

經了解，邱姓男子（67歲）周三（25日）將母親生前留給他的一輛故障機車，停放新北市五股區孝義路住處旁一塊空地。兩天後（27日）上午6時許，他前往牽車卻發現不見了，他四處尋找3小時未果，直覺應該是被偷，只好向蘆洲警方報案。

蘆洲警分局成州派出所獲報，調閱失竊地點附近監視器畫面，未發現失竊機車被人偷移經過，研判應該還在附近，警方遂沿著孝義路一路往山下尋找，果然在當天上午11時左右，離失竊地點約500公尺外的一處魚池內，找到失竊機車，協助將車拉上池邊。