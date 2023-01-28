台中懷孕36周孕婦開車失去意識 從後撞爛巡邏警車車尾
台中呂姓女子懷孕36周快臨盆，今傍晚開車經南區忠明南路疑似身體不適，精神恍惚下追撞前方停等左轉燈的第3分局警車，造成侯姓女警再追撞前面1輛自小客車，且警車車尾幾乎全毀。撞擊力道不輕，所幸3輛車駕駛均未受傷，酒測值均為0，呂則住院觀察中，警方也將求償車損金額。
台中第3分局調查，呂女（27歲）今天下午5點多駕駛1輛灰色休旅車經南區忠明南路、明德路口，當時前方第3分局的侯姓女警獨自駕車巡邏，正在路口停等左轉燈，呂無預警從後追撞，造成警車車毀嚴重毀損，幾乎完全變形。
侯員遭猛烈撞擊後，再往前追撞前方許姓男子駕駛的自小客車，造成現場3車連撞事故，所幸包括呂女、侯員及許男3人均未受傷，經酒測數值也都為0。
呂女向警方說，她開車到一半突然身體不舒服，正想趕緊找地方停車短暫休息，未料開到一半就失去意識才會追撞警車。
由於呂懷孕36周接近預產期，事故後也經救護車送往附近大里仁愛醫院檢查中，警方初判呂女未注意前車狀況為肇事主因，後續將依交通道路規則處理，另就警車毀損部分也將向呂女求償。
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