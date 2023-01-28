14件女性名牌內衣褲送洗遭竊 犯嫌作案動機只因這4字

高雄楠梓區一名女網友今天在臉書社團貼文怒指，14套名牌內衣褲遭竊，損失至少1.4萬元；警方獲報展開調查，下午找到涉案的夏姓男子，查扣遭竊的衣物。警問及行竊動機，夏男坦承犯行，只說「臨時起意」才會犯案，警詢後，將他依竊盜罪函送。

一名女網友今天在臉書社團「我是楠梓人」貼文指，平常2份工作很忙碌，所以衣服都是委託店家清洗，沒想到被偷14套內衣褲，更怒指「進洗衣店竊取女生私密的東西，不知道這樣是竊盜是犯法的嗎？」

女網友還說，偷回去可以看到都是品牌的每一套都破千的，且回去一查現在都缺貨，真的很煩，也讓她很不方便。她報警後，更得知，類似情況，在楠梓一周前也發生過。

楠梓分局右昌派出所於昨晚接獲報案，掌握犯嫌身分後，並於今天下午4時55分將人通知到案；據悉，夏男48歲，本身無前科，為高雄人住在楠梓區，距案發洗衣店不遠，當下坦承犯行，問及犯案動機，他避重就輕只說「臨時起意」；同時警方也查扣遭竊的內衣褲。