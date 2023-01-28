高雄鳳山佐丹奴服飾一折特賣 清晨大火慘變「出清」

高雄市鳳山區一棟8樓大樓，今晨4時許傳火警，火煙竄燒，由於1到3樓是連鎖服飾品牌「佐丹奴」，因2月租期將屆正打算搬遷，推出「一折特賣出清」活動，火勢雖15分鐘即迅速撲滅，但3層樓付之一炬；網友嘆「連搬遷出清的一折都省了」。

位於高雄鳳山區中山路的一棟8樓建築物，今天清晨4時許發生火警，消防局獲報，出動19車44人前往，到達現場時已見熊熊烈火向上竄燒，消防員立即佈線搶救。

由於大樓1到3樓是連鎖服飾品牌「佐丹奴」，堆放大量衣物，火勢竄燒，現場1、2樓賣場堆放大量衣物，延燒3樓招牌及雜物。

當時簡姓房東住在7樓，火災發生時，還去電問消防員樓下是否發生火警，消防員教導房東如何避災，順利獲救，火勢雖在約15分鐘左右迅速撲滅，未傳人員受傷，但佐丹奴的樓層已燒毀，詳細起火原因由消防局火調科人員調查。

由於佐丹奴傳出2月租期將屆，打算另覓新址搬家，因此賣場在年節推出「一折特賣出清」活動，有網友見多年來光顧買衣的佐丹奴被燒毀，感嘆「才剛買完衣服就．．」。