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高雄鳳山佐丹奴服飾一折特賣 清晨大火慘變「出清」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區一棟8樓大樓，今晨4時許傳火警，火煙竄燒，由於1到3樓是連鎖服飾品牌「佐丹奴」，因2月租期將屆正打算搬遷，推出「一折特賣出清」活動，火勢雖15分鐘即迅速撲滅，但3層樓付之一炬；網友嘆「連搬遷出清的一折都省了」。

位於高雄鳳山區中山路的一棟8樓建築物，今天清晨4時許發生火警，消防局獲報，出動19車44人前往，到達現場時已見熊熊烈火向上竄燒，消防員立即佈線搶救。

由於大樓1到3樓是連鎖服飾品牌「佐丹奴」，堆放大量衣物，火勢竄燒，現場1、2樓賣場堆放大量衣物，延燒3樓招牌及雜物。

當時簡姓房東住在7樓，火災發生時，還去電問消防員樓下是否發生火警，消防員教導房東如何避災，順利獲救，火勢雖在約15分鐘左右迅速撲滅，未傳人員受傷，但佐丹奴的樓層已燒毀，詳細起火原因由消防局火調科人員調查。

由於佐丹奴傳出2月租期將屆，打算另覓新址搬家，因此賣場在年節推出「一折特賣出清」活動，有網友見多年來光顧買衣的佐丹奴被燒毀，感嘆「才剛買完衣服就．．」。

另有網友擔憂說：「天啊，年後員工上班找不到公司」；有網友則表示，「連搬遷出清的一折都省了」、「懶得搬家了，直接燒光」。

高雄鳳山區中山路佐丹奴服飾推一折特賣活動，清晨卻發生大火，消防員現場搶救，火勢撲滅後，服飾樓層燒毀，慘變「出清」。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區中山路佐丹奴服飾推一折特賣活動，清晨卻發生大火，消防員現場搶救，火勢撲滅後，服飾樓層燒毀，慘變「出清」。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一棟8樓大樓，今晨4時許傳火警，火煙竄燒，由於1到3樓是連鎖服飾品牌「佐丹奴」，熊熊烈火燃燒，消防員15分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一棟8樓大樓，今晨4時許傳火警，火煙竄燒，由於1到3樓是連鎖服飾品牌「佐丹奴」，熊熊烈火燃燒，消防員15分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區中山路的佐丹奴服飾推一折特賣出清活動，今晨慘遭祝融燒毀。圖／翻攝臉書社團「鳳山人在地大小事」
高雄鳳山區中山路的佐丹奴服飾推一折特賣出清活動，今晨慘遭祝融燒毀。圖／翻攝臉書社團「鳳山人在地大小事」

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