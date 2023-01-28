民眾提供影像偵破肇逃案 北市警：最高獎勵1萬元

為鼓勵民眾提供交通事故動態影像畫面，台北市警方今天表示，若因此而偵破肇逃案件者，最高可發給新台幣1萬元獎勵金；統計近5年共核發141萬餘元，幫助1152案得以釐清肇因。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，台北市政府為鼓勵熱心民眾提供警方交通事故動態影像畫面，自民國107年起訂定「檢舉道路交通事故肇事逃逸案件暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」。

若經認定有助於釐清肇事原因，依案件傷亡程度最高發給5000元獎勵金；若提供影像因而偵破肇事逃逸案件，最高發給1萬元獎勵金。

根據交通警察大隊統計，107年至111年總計核發民眾獎勵金141萬餘元，幫助1152件交通事故得以釐清肇事原因。

交通警察大隊指出，由於警方都是在事故發生後獲報才趕赴現場，對於肇事逃逸案件及兩造當事人說詞不一時，只能就事故現場蒐集的各項事（跡）證及兩造當事人說法，進行肇事原因分析研判，但影像畫面就像歷史回放，完整還原整起交通事故肇事經過，有助於警方釐清肇事原因。

關於獎勵金核發辦法，交通警察大隊說，核發條件為在「台北市政府警察局管轄道路範圍」發生的「致人受傷或死亡」交通事故。

至於民眾提供管道，交通警察大隊說，可在現場提供給處理員警；事後提供給處理案件的分局交通分隊；網路上傳影像，請至轄區警局「交通事故影音上傳平台」。

交通警察大隊表示，經審核符合前述核發標準的熱心民眾，警局將以「書面公函」方式通知請領獎勵金，以感謝每一位熱心公益的大、小偵探協助警方破案。