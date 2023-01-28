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寒流來襲冷颼颼 新竹1天4女無呼吸心跳 1人不到40歲

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

寒流發威，新竹市今天最低氣溫僅7.4度。新竹市消防局今天受理4件內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件，4人皆為女性，其中3人為80歲以上長者，另1人不到40歲，消防局提醒民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

中央氣象局昨天起因應寒流來襲，針對多個縣市發出低溫特報，新竹市今天最低溫僅7.4度，目前仍維持不到10度的低溫。中央氣象局也持續針對新竹市發布「橙色燈號」（非常寒冷），預估明天早上仍有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

新竹市消防局指出，除了呼籲民眾注意保暖，預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，也請民眾在家中請務必留意使用瓦斯熱水器的安全問題，因為使用屋外式（RF）熱水器如安裝於加蓋陽台，即便窗戶微開，通風不良仍有可能導致一氧化碳中毒

消防局指出，屋外式熱水器一定要裝在屋外通風處，如裝在陽台要避免加裝窗戶或遮雨板、不要晾曬大量衣物阻礙通風；通風不良場所要選用有強制排氣功能的熱水器。

若使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119求助。

寒流發威，新竹市今天最低氣溫僅7.4度。新竹市消防局今天受理4件內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。圖／新竹市消防局提供
寒流發威，新竹市今天最低氣溫僅7.4度。新竹市消防局今天受理4件內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。圖／新竹市消防局提供

新竹 一氧化碳中毒

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