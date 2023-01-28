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新北新莊公寓火警 女衝火場救失智母一命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午近5時許，新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，潘姓失智婦人一度受困火場，潘婦女兒發現，從一樓衝進火場救出潘婦，警消趕抵檢視兩人傷勢，潘母臉部百分之9燒燙傷面積、女兒部分頭髮燒到，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有生命危險，起火原因有待火調人員調查釐清。

經調查，受災戶潘女（57歲）與母親（80歲）租住在新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓，因潘母有失智狀況，為了方便照顧，潘女遂於一樓檳榔攤工作。今天下午4時55分左右，其租處2樓突然竄出大量濃煙，旋即竄出火舌。

潘女發現趕緊衝上2樓租處，將受困於火場中母親救出。新北市消防局獲報，出動警義消67人、28輛各式搶救出輛趕抵灌救，經檢視潘女部分頭髮燒損、輕微嗆傷；其母臉部百分之9、雙口百分之4二度燒燙傷面積，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有生命危險。

警消殘火處理，起火點位於臥室內，初估燃燒面積約3坪左右，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天下午新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，造成潘姓母女肢體燒傷，所幸兩人送醫急救，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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