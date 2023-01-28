新北新莊公寓火警 女衝火場救失智母一命

今天下午近5時許，新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓起火，潘姓失智婦人一度受困火場，潘婦女兒發現，從一樓衝進火場救出潘婦，警消趕抵檢視兩人傷勢，潘母臉部百分之9燒燙傷面積、女兒部分頭髮燒到，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有生命危險，起火原因有待火調人員調查釐清。

經調查，受災戶潘女（57歲）與母親（80歲）租住在新北市新莊區化成路一棟舊公寓2樓，因潘母有失智狀況，為了方便照顧，潘女遂於一樓檳榔攤工作。今天下午4時55分左右，其租處2樓突然竄出大量濃煙，旋即竄出火舌。

潘女發現趕緊衝上2樓租處，將受困於火場中母親救出。新北市消防局獲報，出動警義消67人、28輛各式搶救出輛趕抵灌救，經檢視潘女部分頭髮燒損、輕微嗆傷；其母臉部百分之9、雙口百分之4二度燒燙傷面積，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有生命危險。