影／行車糾紛狂駕駛持斧頭打傷機車騎士 一聽報警連忙跑了

新北市朱姓機車騎士日前在汐止區與開車的李姓男子發生行車糾紛，李男涉嫌持斧頭恐嚇並以斧頭握把攻擊朱男左手臂，警方獲報依恐嚇及傷害罪嫌將李男函送士林地檢署偵辦。

朱姓男子（40歲）本月23日下午騎機車行經汐止區汐科路及秀峰路口，疑與同向車道往台北市方向開車的李姓男子（51歲）發生行車糾紛，雙方行駛至大同路二段停下時，李男突然從車內拿出斧頭，下車與朱男發生口角爭執。

雙方爭吵過程中，李男涉嫌以斧頭握把處朝朱男左手臂揮擊後轉身上車，朱男見狀一度攔住已上車尚未關上車門的李男，但李男聽聞朱說要報案叫警察前來，立即掙脫駕車逃逸。

朱男不甘心對方涉嫌持斧頭攻擊，造成左手臂擦挫傷，事後自行前往汐止國泰醫院驗傷並前往汐止派出所報案。汐止警方調閱案發現場周邊監視器畫面，依汽車車號通知涉嫌動手傷人的李男到案說明。