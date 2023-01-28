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寒流侵襲 桃園1歲女嬰疑低溫猝死

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

寒流強襲桃園，全市昨天至今天下午5時傳28人疑因低溫引發心肺功能停止，4人送醫後救回，23人不治死亡。死者中，年紀最小為1歲1個月的女嬰，其次為一名3歲男童，2人確切死因均有待檢警相驗釐清。

據悉，死亡的3歲男童是今天凌晨3時被家人發現意識不清、嘴唇發紫，消防救護人員趕抵時，男童已無呼吸心跳，後送國軍桃園總醫院搶救仍不治。

1歲女嬰則是下午近2時家人發現她沒了呼吸心跳，消防救護人員接到求救電話後，緊急派員送醫，沿途施以心肺復甦術搶救，經醫院搶救，傍晚仍宣告不治。

據了解，女嬰剛滿週歲不久，今天凌晨5時許還有起床喝奶，與父母開心互動，後來就一直在床上睡覺。父母以為女嬰是因天冷，出現活動力下降、嗜睡情況，直到今天下午1時許發現女嬰趴睡叫不醒，翻身後才發現已無呼吸心跳，得知搶救無效，痛心不已。

桃園

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