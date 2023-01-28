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車子撞斷電桿被電線纏繞 駕駛是否觸電死亡將相驗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

年假進入尾聲，一名約50歲男子今天上午開車外出訪友，行經雲林縣元長鄉卓運村道路時，車子忽然失控撞上電桿，因撞擊力大，電桿攔腰折斷壓在車頂，電桿的電線纏繞車子，有觸電之虞，台電獲報火速斷電，消防員才將駕駛救出，但送醫搶救仍告不治。

這起撞斷電桿意外事故也造成鄰近少數農田斷電，經搶修後已復電，新春發生不幸，死者家屬到場後當場痛哭倒地，警方進一步釐清事故發生原因。

警方指出，這起外發生在今天上午9時14分許，一輛由雲林縣年約50歲吳姓男子駕駛的自小客車往元長鹿寮方向行駛，行經元長卓運村，不明原因失控撞上路旁電桿，因撞擊力大，車頭全毀，電桿被攔腰撞斷並壓在車頂。

當時電線被扯斷纏繞在車體，消防救護人員趕到時擔心觸電，一時無法靠近救出困在車內的人，馬上通知台電斷電，並由台電工程車協助將斷桿拉起後才將吳男救出，經緊急送醫仍告死亡。

警方表示，因急救過程無法對駕駛人實施酒測，至於肇事原因及是否因觸電死亡，將由檢警進一步相驗釐清。

一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，疑因觸電送醫死亡，家屬痛哭癱倒在地。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，疑因觸電送醫死亡，家屬痛哭癱倒在地。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝
一男子開車撞斷電桿，車身被高壓電線纏繞，消防人員趕到也無法靠近，經請台電斷電協助救出車內駕駛，已疑因觸電送醫死亡。記者蔡維斌／翻攝

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