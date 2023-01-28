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騎樓下玩俄羅斯方塊 機車爆衝撞移機台網笑：該換人了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鼓山區西子灣加油站對面一家娃娃機店，騎樓擺放娃娃機和俄羅斯方塊機台供客人打玩，昨晚近11時許，一名男子正在玩俄羅斯方塊時，突然一輛機車爆衝，男子即時站起閃開，機台被撞移，有網友將影片被PO網，笑稱「該換人了」。

網路社群「社會事新聞影音」今天下午貼出一則影片，影片中註明在高雄西子灣加油站對面娃娃機店，打個俄羅斯方塊也能被撞，只見影片中一名男子坐在騎樓下玩俄羅斯方塊遊戲，突然左側一輛機車爆衝，撞移機台，男子即時跳開，機車又往前滑行輕撞機台停下。

影片被PO出後，網友笑稱「該換人了」；轄區鼓山警分局警方指出，經警方了解，該起狀況發生在鼓山區臨海二路，但新濱派出所迄今未接獲相關報案。

警方派員到場了解後，店家表示，當時因友人將機車停放店門口騎樓，離去時不慎誤催油門，造成機車往前衝撞到電玩機台，幸未造成人員受傷，因機台也未受損，店家不追究，因此未報案。

高雄一名男子坐在臨海二路一處娃娃機店騎樓下，玩俄羅斯方塊遊戲，突然左側一輛機車爆衝，撞移機台。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄一名男子坐在臨海二路一處娃娃機店騎樓下，玩俄羅斯方塊遊戲，突然左側一輛機車爆衝，撞移機台。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄一名男子在臨海二路一處娃娃機店騎樓下玩俄羅斯方塊遊戲，左側一輛機車爆衝，撞移機台，他及時跳開，網笑稱「該換人了」。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄一名男子在臨海二路一處娃娃機店騎樓下玩俄羅斯方塊遊戲，左側一輛機車爆衝，撞移機台，他及時跳開，網笑稱「該換人了」。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」

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