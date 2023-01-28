揚言把9月大女兒丟馬桶...妻虐死嬰夫沒攔阻 雙雙遭起訴

台中王姓女子產後情緒不穩，僅因9月大女兒不吃飯、哭鬧就毆打成傷，還傳訊給呂姓先生說「差點丟她去馬桶」、「有一天會失手殺她」，最終果真重擊女嬰頭致死。檢方查出，呂男明知妻子狀況卻僅因工作為由，多次單獨留王和女兒在家而不作為釀悲劇，也應負責，依傷害致死罪嫌起訴2人。

檢警調查，王女情緒問題自女兒出生後症狀更嚴重，經醫師評估壓力來自小孩，呂男也清楚她狀況並多次陪同就醫，且王去年3月9日、4月18日曾獨自照顧女嬰時，僅因餵食被推開湯匙就情緒失控，朝女嬰臉部、身體毆打成傷。

檢方查，呂男明知王女身心狀況，且由她單獨照顧小孩恐發生危險，去年7月2日上班又留下王單獨照顧女嬰，當天王就以不詳方式大面積重擊女嬰頭，造成她腦及視網膜出血引發嘔吐昏迷，王拍下影片傳給呂後自行叫車送醫，但急救仍於8月16日不治。

檢方訊時，王否認犯行，辯稱不知為何受傷，還說當天在浴室放水要讓女兒游泳，希望她累了可以睡比較久，自己就可以整個下午在客廳追劇，晚上7點才發現女兒嘔吐。王也說，女兒哭讓她壓力很大，曾傳訊給呂說「要不要報警，我真的覺得有一天會失手殺她」，目的是盼呂多花時間陪她。

呂也否認犯行，表示有盡量想和王一起在家照顧小孩，但沒辦法要上班，檢察官也問，女嬰接連遭傷害最終死亡，王做了什麼保護女兒？王僅稱有改善太太失眠、情緒低落，一起去曬太陽或提早下班，並反問「我要保護她什麼？她就在家」，除此無其他改變。

檢方並傳訊診治醫師釐清女嬰傷勢，有醫師直言「除非是故意踹頭，否則女嬰腦腫不會強到那樣」，也懷疑遭虐待性創傷才導致視網膜出血；法醫解剖也研判女嬰疑床上跌落顱內出血，且王曾傳「我差點丟她去馬桶」、「我是否要自首，真的殺了她怎麼辦」等語給呂。

檢方指出，女嬰不滿1歲，去年3、4月已遭王女傷害，且一次較一次嚴重，呂男是智識正常、具生活經驗成年人，明知這種情況也可預見王女停藥期間和女兒單獨在家可能發生傷害致死結果，卻僅因需上班就便宜行事，罔顧女嬰身體、生命安全。