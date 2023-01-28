影／漲潮金門建功嶼再傳10名遊客受困 消防人員馳速救援
農曆春節年假長達10天，金門知名景點建功嶼連2日都吸引爆滿的旅客前往，今天中午就傳出有10名遊客受困，原來有4男6女兩批遊客在中午時分登島，結果因忙著拍照、看美景，未留意漲潮，受困島上，當事人嚇得趕緊報案，目前已由金門消防局人員協助派出小艇將人救回，無人員受傷。
金門縣消防局表示，在今天中午12點42分接獲民眾，指稱他們跟另一批遊客因為未注意潮汐時間，受困在建功嶼上，勤指中心獲報立即派遣橡皮艇2艘與職義消共15人前往救援，由於建功嶼水位較淺，深度不足，橡皮艇無法在該處下水，僅能從水頭碼頭出發。
消防人員趕抵現場，立刻將驚魂未定的二批遊客分別安排登上橡皮艇與小艇，當中有長者也有3歲多的小朋友，好在在水頭港消與金門岸巡總隊的支援下，在14點20分左右成功將10人陸續救上岸。
一名獲救的男子表示，他們是外地來金門遊玩，並不知道潮汐時間，在島上閒晃不久拍照後，回程卻發現海水已經淹上來，趕緊打電話求救。
金門的知名景點「建功嶼」是一座位於浯江溪出海口外海上的小島，面積約500平方公尺，不過隨著漲退潮時會露出花崗岩海底步道來與本島相連，此時就可藉由步行登島，被譽為金門版「摩西分海」。相傳早年金門有百姓若罹患痲瘋病，就會被棄置在島上，任其自生自滅，因此又稱「痳瘋島」，1960年才由國軍更名為建功嶼。
金門縣消防局也提醒，觀光處已於建功嶼入口處設置告示牌張貼潮汐時間表，提醒居民及遊客退潮時方可登島，並建議遊客可透過「金門行動旅服系統」 https://pwa.kinmen.travel/及「金門觀光旅遊網」https://reurl.cc/Zj67ZW 即時查詢建功嶼潮汐及縣府辦理各類活動及相關旅遊資訊。
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