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新竹6旬婦返家迷路竟走上國道 嚇壞用路人警火速救援
今天是大年初七，國道陸續湧現返鄉車潮，國道3號新竹茄苳路段今天中午有用路人驚見1名婦人竟在路肩上行走，國道員警見狀火速救援，得知該名6旬的牟姓婦人因迷路才會誤上國道，趕緊將婦人帶上車送回新竹市的住家，化解一場春節國道驚魂記。
國道公路警察局第六公路警察大隊竹林分隊警員吳崇銘、陳彥丞今天中午執行巡邏勤務，中午12時42分行經國道3號北向103.4公里時，看見1名婦人背著包包一路沿著外側綠間往北行走，由於當時國道車流眾多，國道員警連忙停車向前詢問、給予關心。
警方指出，該名牟姓6旬婦人因迷路誤上國道3號的茄苳交流道，員警為顧及人身安全及確認住址後，趕緊將婦人帶上車先行下交流道，今天下午1點14分將牟姓婦人安全送返新竹市的住處。
牟姓婦人本想要走回家，未料卻誤闖國道，也嚇了一大跳。她對於國道警察本著人飢己飢、人溺己溺的精神，即刻提供協助，積極為民服務，對此深表感激。
國道六大隊呼籲用路人在春節期間，若不熟路況或迷途時可多加利用1968高速公路app，警方能協助迅速確定位置並提供協助，若誤上國道也別驚慌，請民眾在安全處所停等並報警，國道警方趕抵協助。
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