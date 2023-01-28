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高雄又傳送洗衣物遭竊 她痛失14件名牌內衣褲憤怒PO網

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓區近日又傳出有女子內衣褲在自助洗衣店遭竊，一名女網友今天在臉書社團貼文怒指，14套名牌內衣褲遭竊，損失至少1.4萬元；目前警方已獲報展開調查，至於涉案人，初步了解，與日前同樣犯下偷竊女用內衣褲的嫌犯並非同一人，將依犯嫌特徵，通知涉案人到案說明。

一名女網友今天在臉書社團「我是楠梓人」貼文指，平常2份工作很忙碌，所以衣服都是委託店家清洗，沒想到被偷14套內衣褲，更怒指「進洗衣店竊取女生私密的東西，不知道這樣是竊盜是犯法的嗎？」

女網友還說，偷回去可以看到都是品牌的每一套都破千的，且回去一查現在都缺貨，真的很煩，也讓他很不方便。她報警後，更得知，類似情況，在楠梓一周前也發生過。

經查，此案發生於昨天下午位於楠梓區軍校路上某家洗衣店，受害人於晚上8時許，向楠梓分局右昌派出所報案，損失內衣褲共14套，市值約1萬4000元。

另楠梓去年12月19日也傳出一名30歲葉姓男子偷取22歲妙齡女子的內衣褲，並於今年1月16日到案；初步了解，犯下此案並非同一人。依據店家監視器，目前警方掌握身穿紅色外套、髮型略微禿頭、年約30歲的中年男子，他騎車入店行竊後逃逸，將通知相關涉案人到案說明。

身穿紅色外套、髮型略微禿頭、年約30歲的中年男子日前到高雄楠梓區某間自助洗衣店偷走14套名牌女性內衣褲。記者陳弘逸／翻攝
身穿紅色外套、髮型略微禿頭、年約30歲的中年男子日前到高雄楠梓區某間自助洗衣店偷走14套名牌女性內衣褲。記者陳弘逸／翻攝
身穿紅色外套、髮型略微禿頭、年約30歲的中年男子日前到高雄楠梓區某間自助洗衣店偷走14套名牌女性內衣褲。記者陳弘逸／翻攝
身穿紅色外套、髮型略微禿頭、年約30歲的中年男子日前到高雄楠梓區某間自助洗衣店偷走14套名牌女性內衣褲。記者陳弘逸／翻攝

偷竊 女生

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