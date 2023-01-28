快訊

陳建仁接閣揆是否放棄特聘研究員？ 中研院人事室這樣回應

全台急凍！ 高市消提醒改掉這3個致災壞習慣

聯合報／ 記者林保光／即時報導

寒流來襲，高雄市消防局表示，依消防人員在居家訪視的經驗，發現這3個常見的電器使用習慣，是最容易釀成火災的隱形殺手。

據內政部消防署統計，2021年12月至去年2月，火災死亡案件肇因第一名是「電氣因素」，共造成16人死亡，遠高於第二名「遺留火種」及第三名「縱火」致災。高雄市消防局認為，注意電氣設備的使用方式，是減少火災發生及造成傷亡的重要關鍵。

高雄市消防局從居家訪視的經驗分析，發現3個常見的致災習慣，這3種壞習慣，包括「錯誤的使用抗寒電器設備」、「延長線不當使用」和「家中放置過多物品」。

高雄市消防局表示，在錯誤的使用抗寒電器設備上，電暖爐、電熱毯是常見的抗寒電器，如果不當的使用，比如電器設備，未與人或可燃物保持適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被，一旦疏忽特別容易釀災，認為即熱式的電器設備，除應設定適當使用時間、確保人員在場以外，並應與可燃物至少保持1公尺安全距離。

消防局指出，使用電磁爐等即時產生熱能的高功率電器設備，如果插在延長線上，長期下來除造成延長線劣化，更增加火災的風險，認為2019年經濟部標準檢驗局在延長線的安全規範上，增加許多的要求，建議民眾汰換老舊延長線，選購2019年以後製造的延長線，並正確使用，才是避免延長線釀災的不二法門。

消防局提出的第三種致災習慣，就是家中放置過多物品，表示在居家訪視的經驗中，常常看到民眾住家樓梯、客廳放置許多可燃物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時最容易造成火勢延燒，反而成為影響逃生、火勢擴大的致命殺手。

高雄市消防局長王志平也提醒民眾，除電氣及居家生活的安全，因應寒流，也要留意家中熱水器使用環境是否保持通風，避免門窗緊閉造成一氧化碳中毒，並隨時關心家中長輩心血管健康問題，減少憾事發生。

高雄市消防局提醒民眾，不當使用延長線，是造成火災的隱形殺手之一。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局提醒民眾，不當使用延長線，是造成火災的隱形殺手之一。圖／高雄市消防局提供

火災 高雄市

延伸閱讀

台東春節山域事故頻傳 消防局推山難預防6大自救觀念

慘！台中過年春節連假惡火頻傳 住宅火警14件已奪4人命

雲林新春緊急送醫暴增 每天上百件今午已破60件創新高

寒流來襲 新北已15人猝死 都是中高齡長者

相關新聞

國一高雄楠梓交流道傳貨車追撞轎車 入口匝道壅塞

國道一號北上355公里處高雄楠梓交流道，今天下午2時許，發生貨車追撞轎車事故，導致入口匝道遭占用，一度造成車流回堵，警方...

南投男子警局前車發不動、老婦迷途… 台中警神救援

南投縣30歲蔡姓男子初次開車到台中市大里區，沒想到傍晚取車時車子發不動，剛好對面是台中市警局霧峰分局大里分駐所，由警方協...

影／新北五股汽修廠起火 2男燒傷送醫

今天上午11時39分左右，新北市五股區工商路一間汽修廠竄出大量火煙，火勢瞬燒一發不可收拾，新北市消防局獲報，出動警、義消...

影／春節近尾聲 台中豐原惡火奪走七旬老母 身障兒悲痛

明天就是農曆春節連假最後一天，今晨台中市豐原區三豐路一棟透天民宅串出火舌，消防隊半小時內撲滅火勢，1樓救出身障的57歲黃...

新北汐止社區「機械式車位故障」 男遭夾送醫搶救今午不治

新北市黃姓男子27日晚上9時許開車停放汐止區一處社區地下停車場機械式車位時，下車時疑似機械故障，遭車門卡柱夾傷，當場無生...

寒流持續發威桃園全台最冷！12人疑似低溫猝死

寒流持續發威，桃園市中壢、楊梅2地今天均有觀測站測得攝氏6.6度低溫，觀音也有觀測站測到攝氏6.7度，全台最冷；受低溫影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。