全台急凍！ 高市消提醒改掉這3個致災壞習慣

寒流來襲，高雄市消防局表示，依消防人員在居家訪視的經驗，發現這3個常見的電器使用習慣，是最容易釀成火災的隱形殺手。

據內政部消防署統計，2021年12月至去年2月，火災死亡案件肇因第一名是「電氣因素」，共造成16人死亡，遠高於第二名「遺留火種」及第三名「縱火」致災。高雄市消防局認為，注意電氣設備的使用方式，是減少火災發生及造成傷亡的重要關鍵。

高雄市消防局從居家訪視的經驗分析，發現3個常見的致災習慣，這3種壞習慣，包括「錯誤的使用抗寒電器設備」、「延長線不當使用」和「家中放置過多物品」。

高雄市消防局表示，在錯誤的使用抗寒電器設備上，電暖爐、電熱毯是常見的抗寒電器，如果不當的使用，比如電器設備，未與人或可燃物保持適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被，一旦疏忽特別容易釀災，認為即熱式的電器設備，除應設定適當使用時間、確保人員在場以外，並應與可燃物至少保持1公尺安全距離。

消防局指出，使用電磁爐等即時產生熱能的高功率電器設備，如果插在延長線上，長期下來除造成延長線劣化，更增加火災的風險，認為2019年經濟部標準檢驗局在延長線的安全規範上，增加許多的要求，建議民眾汰換老舊延長線，選購2019年以後製造的延長線，並正確使用，才是避免延長線釀災的不二法門。

消防局提出的第三種致災習慣，就是家中放置過多物品，表示在居家訪視的經驗中，常常看到民眾住家樓梯、客廳放置許多可燃物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時最容易造成火勢延燒，反而成為影響逃生、火勢擴大的致命殺手。