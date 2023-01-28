慘！台中過年春節連假惡火頻傳 住宅火警14件已奪4人命
過年10天連假即將進入尾聲，台中市消防局統計從小年夜至今天初七，全市已發生14件住宅火警，造成消防員年節疲於奔命，惡火釀5件傷亡，更奪走4條人命，經分析大多為使用電器因素，或是燃燒金紙、放鞭炮等原因起火，提醒民眾留意家中電器勿過載，天冷洗熱水澡也注意一氧化碳中毒。
台中過年期間已經發生4起火災奪命意外，包括1月21日除夕當天，大雅區永和路文雅巷的民宅竄出惡火，消防隊人員在2樓發現一具男性遺體，經家屬確認身分為40歲吳姓男子。
1月24日初三，烏日區成功西路民宅也竄出火舌，造成68歲陳姓男屋主來不及逃生，倒臥門口上半身焦黑，下半身甚至燒到見骨；1月26日初五，北區篤行路335巷1處磚造房屋也起火，釀成隔壁戶獨居的90歲莊姓老婦人逃生不及，全身焦黑倒在4樓房間內死亡。
今天1月28日初七，一早豐原區三豐路1棟透天厝冒火，消防在3樓救出77歲蔡姓婦人，但仍因重傷搶救不治。
台中市消防局說，寒流來臨使用電暖器應留意延長線勿過載，人離火熄才能保平安，而居家環境勿堆積雜物，以免發生火災時增加燃燒速度及火載量，且逃生動線及通道需要保持暢通。
消防表示，開工祭拜燃放鞭炮、焚燒金紙的餘燼，必須完全熄滅降溫，且近期天冷，熱水器正確安裝使用很重要以免避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾安裝住宅用火災警報器，提早示警應變。
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