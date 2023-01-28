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台東春節山域事故頻傳 消防局推山難預防6大自救觀念

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣消防局統計春節除夕至初六救護救難案件比去年略有增加，其中山域事故共5件，日前還發生山友被丟包情形，除呼籲民眾因注意登山安全的重要性，消防局也推山難預防6大自救觀念。

消防局指出，自108年「向山致敬」山林政策開放及南橫公路去年全線開通後，民眾進入台東關山嶺山、南一段、嘉明湖、栗松溫泉等登山活動頻繁，春節連假期間，光山域災害救難就有5件。

研析主要原因為登山民眾未完善規畫行程路線，且未備妥相關裝備，以及未注意氣候變化等，甚至日前還有山友參加臨時組團或號召成團，發生主召人及其餘團員不顧團員生命安全丟包情況。

消防局表示，從事登山活動時，建議攜帶身分證明文件、團員名冊、水、食物、手機、行動電源、離線地圖、頭燈、雨衣及防寒衣物，同時提供登山計畫給留守人，以利迅速統合資訊給搜救隊伍。

另一旦碰到危險，除了尋求對外求援，更重要的是先如何自救，提供6大自救觀念，遇緊急事故或迷途切勿繼續向前推進，下切溪谷是大忌；避免身體失溫，找尋避風點做緊急避難處，禦寒衣物不足生火取暖；越高的地勢及開闊稜線越容易獲救，直升機搜索易發現及手機較容易收到訊號。

如果必須移動，務必沿途製造明顯人為痕跡或留下無用物品，有利搜索人員發現；讓自己容易被空中搜索發現，聽到聲音或看到直升機，到高點或開闊處升狼煙、頭燈閃爍或鏡子反光求救；謹記野外求生333原則等待救援（3小時內需要保暖、3天內需要飲水、3周內需要飲食），先禦寒，再飲水，最後覓食。

台東縣消防局統計春節除夕至初六救護救難案件比去年略有增加，其中山域事故共5件，日前還發生山友被丟包情形，除呼籲民眾因注意登山安全的重要性，消防局也推山難預防6大自救觀念。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局統計春節除夕至初六救護救難案件比去年略有增加，其中山域事故共5件，日前還發生山友被丟包情形，除呼籲民眾因注意登山安全的重要性，消防局也推山難預防6大自救觀念。圖／台東縣消防局提供

直升機 山友

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