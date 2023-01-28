南投男子警局前車發不動、老婦迷途… 台中警神救援
南投縣30歲蔡姓男子初次開車到台中市大里區，沒想到傍晚取車時車子發不動，剛好對面是台中市警局霧峰分局大里分駐所，由警方協助解危；無獨有偶，住南投草屯72歲李姓婦人寒冷深夜在霧峰迷路、手機也沒電，還好遇到台中熱心員警協助，引導她安全返家。
大里分駐所員警巫偉誠、沈志軒日前傍晚獲報，住南投的蔡姓男子初來乍到大里，車子停在分駐所對面，沒想到準備取車返家，卻發現車子故障，警方查看後，研判是電瓶沒電，經使用車充行動電源，成功發動蔡男的轎車，並提醒蔡男記得去更換新電池，蔡男感謝員警救援。
霧峰警分局四德派出所員警王俊傑、白唯人日前凌晨0時巡邏，行經霧峰區中投東路、環河路口時，發現一名老婦人騎機車逆向行駛，經盤查發現，老婦人住南投草屯，在台中市的南屯區當臨時工，因路況不熟，迷路很久，連手機也沒電，幸好遇到熱心員警協助引導才脫困。
霧峰警分局長陳祥麟表示，駕駛遇車輛故障應保持冷靜，盡快放置三角警示牌，避免後車追撞，並通知道路救援或打110請警方協助交通疏導，出門前應先行檢查車輛五油（變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油、汽油）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）、胎壓及其他機件。警方積極為民服務，深獲民眾肯定，表現了警察「人民保母」溫馨助人正面形象。
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