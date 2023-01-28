新北汐止社區「機械式車位故障」 男遭夾送醫搶救今午不治
新北市黃姓男子27日晚上9時許開車停放汐止區一處社區地下停車場機械式車位時，下車時疑似機械故障，遭車門卡柱夾傷，當場無生命跡象，經消防人員花了半小時搶救才脫困，送醫急救雖恢復心跳，但經過一夜搶救，今天中午仍宣告不治。警方將報請士林地檢署檢察官相驗，同時追查釐清是機械故障或其他原因造成這起死亡意外。
新北市消防局27日晚上9時35分獲報，汐止區龍安路一處社區地下一樓停車場發生意外，有人受困，消防人員到場，驚見汽車駕駛71歲黃姓男子卡在反向的駕駛座車門與已傾斜的機械式停車位的車柱之間，腹部有明顯外傷，當場已無呼吸心跳。
消防人員花了近卅分鐘才將人救出，緊急送往汐止國泰醫院，經醫護人員緊急搶救，黃男有恢復心跳，但情況並不樂觀，經過一夜搶救，今天中午仍宣告不治。警方今天將報請檢方相驗，並追查事發原因因與責任歸屬。
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