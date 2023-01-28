神壇女宮主亂棒打死信徒 法官重判10年徒刑

高雄市前鎮、鳳山交界的「無極慈聖宮」蔡姓女主持人，不滿信徒顧姓男子參加宗教活動，積欠10多萬元費用，在神壇內將顧亂棒打成重傷，並在顧男已無法走路，將人拖出門，致顧離去後躺在公園椅子失救死亡。高雄地方法院依傷害致死罪，判蔡女10年徒刑。全案可上訴。

判決指出，去年1月5日下午，蔡姓女主持人認為62歲的顧姓信徒沒依約還錢，與同居人梁姓男子及另名信徒魏姓男子，將顧男帶進無極慈聖宮，要求顧男還錢；蔡女將其他人推出神壇後，獨自拿木棒、鐵鎚、耙子，連續毆打顧，顧竟沒反抗，一再遭蔡女亂棒毆打成傷。

顧姓男子被打到頭部、雙臂、雙腿受傷、肋骨骨折，肝、腎及攝護腺發炎，倒在神壇大廳，告訴蔡女說自己沒錢，後來請其他人，拿他的金融卡去櫃員機查看，確定沒多少錢，因他無法行走，蔡女沒將他送醫，把他拖出神壇附近不管。

顧姓男子後來躺在鳳山區臨海街公園椅子上，直到1月6日才被人發現死亡，法醫相驗出是遭人持鈍器多次攻擊，造成身體多處受傷、皮下和肌肉內大量出血，引發創傷性休克致死。

檢警追查出蔡女涉案，得悉雙方的債務竟是參加宗教團體活動，出去旅遊吃飯、住宿和零花的錢累積下來。蔡女承認，當下火氣上來失去耐心，拿木棍打顧，原本要給他一個教訓，但一生氣胡亂打的，沒有想到造成這麼嚴重的傷勢。