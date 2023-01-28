聽新聞
test
0:00 / 0:00
神壇女宮主亂棒打死信徒 法官重判10年徒刑
高雄市前鎮、鳳山交界的「無極慈聖宮」蔡姓女主持人，不滿信徒顧姓男子參加宗教活動，積欠10多萬元費用，在神壇內將顧亂棒打成重傷，並在顧男已無法走路，將人拖出門，致顧離去後躺在公園椅子失救死亡。高雄地方法院依傷害致死罪，判蔡女10年徒刑。全案可上訴。
判決指出，去年1月5日下午，蔡姓女主持人認為62歲的顧姓信徒沒依約還錢，與同居人梁姓男子及另名信徒魏姓男子，將顧男帶進無極慈聖宮，要求顧男還錢；蔡女將其他人推出神壇後，獨自拿木棒、鐵鎚、耙子，連續毆打顧，顧竟沒反抗，一再遭蔡女亂棒毆打成傷。
顧姓男子被打到頭部、雙臂、雙腿受傷、肋骨骨折，肝、腎及攝護腺發炎，倒在神壇大廳，告訴蔡女說自己沒錢，後來請其他人，拿他的金融卡去櫃員機查看，確定沒多少錢，因他無法行走，蔡女沒將他送醫，把他拖出神壇附近不管。
顧姓男子後來躺在鳳山區臨海街公園椅子上，直到1月6日才被人發現死亡，法醫相驗出是遭人持鈍器多次攻擊，造成身體多處受傷、皮下和肌肉內大量出血，引發創傷性休克致死。
檢警追查出蔡女涉案，得悉雙方的債務竟是參加宗教團體活動，出去旅遊吃飯、住宿和零花的錢累積下來。蔡女承認，當下火氣上來失去耐心，拿木棍打顧，原本要給他一個教訓，但一生氣胡亂打的，沒有想到造成這麼嚴重的傷勢。
合議庭認為，蔡僅因與信徒有金錢糾紛，便對信徒下重手，致信徒重昏厥倒地，仍沒惻隱之心還將信徒拖行，棄之不顧，導致信徒死亡，對家屬而言，是無法彌補之傷痛，依傷害致死罪判她10年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言