寒流來襲 新北已15人猝死 都是中高齡長者
寒流南下影響，中央氣象局今再針對22縣市發布低溫特報並表示，這波寒流將持續影響到明天，下周一才會逐漸減弱回暖。今天白天北部、東北部高溫只有10度，受到連日低溫影響，新北市從26日大年初五至27日大年初六，兩天有17男7女共24人因內科OHCA送醫，救回9人，餘15人均宣告不治，不排除因低溫引發心血管疾病所致。
寒流襲全台，依據新北市消防局統計，26日有10男4女共14人因內科OHCA送醫，救回4男2女，27日內科OHCA送醫10人，救回2男1女，餘15人均宣告不治，今天28日截至中午為止，尚無內科OHCA送醫患者。
新北市政府消防局提醒要注意防寒3件事，「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。
氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境，同時提醒市民打開門窗保持通風防範一氧化碳中毒。
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