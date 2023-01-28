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寒流持續發威桃園全台最冷！12人疑似低溫猝死

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

寒流持續發威，桃園市中壢、楊梅2地今天均有觀測站測得攝氏6.6度低溫，觀音也有觀測站測到攝氏6.7度，全台最冷；受低溫影響，桃園昨天也發生12起疑似低溫猝死案件，而警方為防意外，巡邏時也主動關懷道路上落單的年長者。

中央氣象局今天上午10許發布低溫特報，指寒流影響範圍籠罩全台，各地易有攝氏20度以下低溫，台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門和馬祖都是橙色警戒燈號，提醒民眾預防低溫導致呼吸道及心血管疾病，避免長時間在寒冷環境逗留。

桃園昨天凌晨0時至深夜24時共14人疑似低溫引發心肺功能停止運作，其中2人送醫後救回，但仍在急診室觀察；據了解，患者年齡層多半為70歲以上長者，但50歲和60歲二個年齡層的患者也各有2名。

另外，警方為防範低溫引發意外，巡邏時也主動關懷路旁落單老人。桃園分局景福派出所員警昨天在停等紅燈時，見前方騎機車的72歲馮姓老翁突然抱胸倒地，立即下車查看，由於老翁拒絕送醫，最後由員警護送返家。

蘆竹昨天也有一名76歲呂姓老翁出門拜年但忘了返家的路，獨自在大馬路上徘徊4個多小時，僅靠雨衣擋風禦寒，直到傍晚5時許才獲巡邏員警協助；龜山則有一名91歲林姓老婦失智迷途，所幸被下班準備返家的員警發現，加上衣服上有家人聯繫方式，最後也順利返家。

呂姓老翁忘了回家的路，在街頭徘徊許久，僅靠雨衣擋風禦寒，最後在警方幫忙下才順利返家。記者陳俊智/翻攝
呂姓老翁忘了回家的路，在街頭徘徊許久，僅靠雨衣擋風禦寒，最後在警方幫忙下才順利返家。記者陳俊智/翻攝
桃園警分局員警巡邏停等紅燈時，見前方騎機車的馮姓老翁突然抱胸倒地，隨即下車查看關懷。記者陳俊智/翻攝
桃園警分局員警巡邏停等紅燈時，見前方騎機車的馮姓老翁突然抱胸倒地，隨即下車查看關懷。記者陳俊智/翻攝
呂姓老翁忘了回家的路，在街頭徘徊許久，僅靠雨衣擋風禦寒，最後在警方幫忙下才順利返家。記者陳俊智/翻攝
呂姓老翁忘了回家的路，在街頭徘徊許久，僅靠雨衣擋風禦寒，最後在警方幫忙下才順利返家。記者陳俊智/翻攝

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