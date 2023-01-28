能高山接連兩起登山事故 花蓮空勤吊掛救下山

花蓮縣消防局接連收到南投轉報，能高山有兩起登山事故需要救援，其中一名楊姓山友摔落50公尺邊坡，雖自行爬上來，但手、腳有撞傷、脫臼等傷勢，另一支登山隊黃姓女山友肩、腿疼痛，兩人都無法行走，經請求空勤直升機支援，近中午時已經平安吊掛下山。

花蓮縣消防局27日傍晚5時17分接獲南投縣轉報，一支8人登山隊走能高安東軍路線，25日從南投屯原入山，預計29日從南投奧萬大下山，其中一名41歲黃姓女山友身體不適，肩部、小腿、膝蓋疼痛，由領隊陪同留在能高南峰南鞍營地待援，其餘6人繼續前行。

今天上午8時52分再接獲另一起通報，地點同樣在南鞍營地。報案人表示為一支2男1女的3人登山隊，也是走能高安東軍，其中一名52歲楊姓山友摔落50公尺邊坡，意識清楚自行爬上來，但右背部肌肉嚴重拉傷，雙膝撞傷，右膝扭傷，右手無名指、小指脫臼，右肋骨尾椎撞傷，行走困難，3人皆在南鞍營地附近。