憶起18年前汐止殺警案 黃明昭南下台中慰問倖存警員

今天大年初七，警政署長黃明昭南下台中第4分局關心18年前汐止殺警案倖存警員張大皞，案發時黃明昭正是台北縣刑警大隊長，對殉職警員洪重男始終放在心上，今慰問憶起事發經過激動說，「當時就是窮盡一切誓死都要抓到凶手」，並提醒員警執勤安全、感謝第一線春節連假仍堅守崗位。

2005年4月10日，王柏忠、王柏英兄弟倆因失業加上積欠房貸，遂計畫殺警奪槍搶銀行，當時殺害台北縣警局汐止分局警員洪重男，洪遭鐵鍬猛刺胸口殉職，警員張大皞則被西瓜刀砍頸部重傷，搶救撿回一命後調回台中市警局。

黃明昭時任台北縣警局刑警大隊長，至今對於該案歷歷在目，他今天在台中第4分局慰問時再度談到當時辦案經過，講到激動處一度說，「當時就是要窮盡一切，誓死都要抓到凶手」。

黃也坦言，該案一直都放在他心中，對於殉職的警員洪重男始終沒有忘記，同時也有去關心洪員的家屬，也感嘆大家從事警察這分職業都很不容易。

黃明昭得知張大皞已經轉調4分局交通組從事內勤，目前仍在崗位上兢兢業業，他也向張說「感謝您的堅持與盡職」，並向在場包括台中市警察局長李文章、第4分局長李建興說，警政署持續推動精進警用執勤裝備與執法程序，確保每位執勤警員安全。

第4分局表示，春節民眾返鄉、出遊期間，警方針對轄內國道1號南屯交流道、台74線中彰快速道路五權西路、永春路匝道周邊道路加派警力、義交疏導，另文心森林公園、望高寮、萬和宮等景點，也都能見警察身影。