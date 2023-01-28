影／他開車走屏鵝公路機車道避塞車 警聞喇叭聲攔車開罰
春節連假返鄉出遊車潮湧現，台1線屏東枋寮至枋山段在交通尖峰時就塞車，1名機車騎士24日上午北返時，發現有輛轎車違規駛入外側機慢車道，立即長按喇叭提醒也塞在車陣中的警車，只見警車隨即切入慢車道鳴笛追趕，攔停舉發；該段影片PO上臉書社群，網友狂酸違規駕駛，別以為就你最聰明。
台1線屏東枋寮至枋山段是往返台東和屏東墾丁的必經道路，年初一至初六，南北雙向每天都出現3萬輛的爆量車流，警方雖依不同時段規畫調撥車道、長綠燈控因應，但交通尖峰時段依然龜速前進，不耐塞車的用路人就違規駛入外側機慢車道，讓機車族氣在心裡。
路見不平的騎士將在台1線枋山段北上車道拍下的取締違規影片PO上臉書社群後，網友驚訝警車怎麼也跟著塞在快車道的車陣中。 枋寮警方說，春節期間警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，春節期間初一至初六，舉發違規已逾300件。
警方說，春節連假交通尖峰時段，最多的違規樣態是汽車違規駛入機慢車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，可處600至1800元罰鍰，呼籲駕駛人遵守交通規則 耐心等候，切勿違規行駛機慢車道，造成自己和他人危險。
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