快訊

台中21歲女除夕夜猝死 遭飼養法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨襲擊至少2死 機場淹水成泳池千名旅客受困

「我希望我錯了」！ 美空軍上將預測美中兩國將在2025年交戰

影／他開車走屏鵝公路機車道避塞車 警聞喇叭聲攔車開罰

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

春節連假返鄉出遊車潮湧現，台1線屏東枋寮至枋山段在交通尖峰時就塞車，1名機車騎士24日上午北返時，發現有輛轎車違規駛入外側機慢車道，立即長按喇叭提醒也塞在車陣中的警車，只見警車隨即切入慢車道鳴笛追趕，攔停舉發；該段影片PO上臉書社群，網友狂酸違規駕駛，別以為就你最聰明。

台1線屏東枋寮至枋山段是往返台東和屏東墾丁的必經道路，年初一至初六，南北雙向每天都出現3萬輛的爆量車流，警方雖依不同時段規畫調撥車道、長綠燈控因應，但交通尖峰時段依然龜速前進，不耐塞車的用路人就違規駛入外側機慢車道，讓機車族氣在心裡。

路見不平的騎士將在台1線枋山段北上車道拍下的取締違規影片PO上臉書社群後，網友驚訝警車怎麼也跟著塞在快車道的車陣中。 枋寮警方說，春節期間警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，春節期間初一至初六，舉發違規已逾300件。

警方說，春節連假交通尖峰時段，最多的違規樣態是汽車違規駛入機慢車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款，可處600至1800元罰鍰，呼籲駕駛人遵守交通規則 耐心等候，切勿違規行駛機慢車道，造成自己和他人危險。

台1線枋寮至枋山段春節交通爆大量，警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，初一至初六舉發違規已逾300件。圖／警方提供
台1線枋寮至枋山段春節交通爆大量，警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，初一至初六舉發違規已逾300件。圖／警方提供
台1線枋寮至枋山段春節交通爆大量，警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，初一至初六舉發違規已逾300件。圖／警方提供
台1線枋寮至枋山段春節交通爆大量，警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，初一至初六舉發違規已逾300件。圖／警方提供
台1線枋寮至枋山段春節交通爆大量，警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，初一至初六舉發違規已逾300件。圖／警方提供
台1線枋寮至枋山段春節交通爆大量，警方除採機動巡邏取締外、另於沿線各路段架設錄影設備，以不定時、不定點取締違規車輛，初一至初六舉發違規已逾300件。圖／警方提供

車道 春節 屏東

延伸閱讀

《潮遊新北動社造3》鳴個喇叭 看見新北緬甸街

年節送禮好物「藍皮解憂號」跨品牌合作 屏東枋寮推特色主題伴手禮

全家499福袋有驚喜！網友開箱維尼喇叭 親授抽中秘訣：先摸摸

屏東2處區間測速「沉睡」半年 2月起將恢復執法但居民怨聲載道！

相關新聞

少年涉殺人躲8年 接獲感應赴廟參拜求平安...下場遭逮收押

25歲林姓男子7、8年前仍是少年時曾涉嫌一起殺人案，遭通緝躲藏至今，去年底突收到「感應」到台中南區城隍廟參拜，動向因此被...

影／春節近尾聲 台中豐原惡火奪走七旬老母 身障兒悲痛

明天就是農曆春節連假最後一天，今晨台中市豐原區三豐路一棟透天民宅串出火舌，消防隊半小時內撲滅火勢，1樓救出身障的57歲黃...

北捷再收「連續殺人」恐嚇信 源頭為已出境陸生

台北捷運昨天才在客服信箱中，收到「月台放炸彈」恐嚇信，今天早上又接獲「連續殺人」恐嚇信。北市府強烈譴責惡意行為，北捷也說...

影／寒流來襲合歡山區路面結冰 機車慘摔汽車打滑撞警車

寒流來襲，合歡山石門山中段部分路段今天凌晨結冰，路面濕滑，有車輛打滑自撞山壁，甚至連前往處理的警車都遭到打滑車輛追撞。警...

直播糾紛2男飛踢猛毆1女 斷人5根肋骨 殺人未遂起訴

蔡姓、周姓男子在台中天津路經營服飾店，僅因不滿蔡姓女子趁他們直播時喧嘩，竟飛踢狠踹、拿鐵製旗桿猛毆頭，把蔡女打到腦震盪、...

影／他開車走屏鵝公路機車道避塞車 警聞喇叭聲攔車開罰

春節連假返鄉出遊車潮湧現，台1線屏東枋寮至枋山段在交通尖峰時就塞車，1名機車騎士24日上午北返時，發現有輛轎車違規駛入外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。