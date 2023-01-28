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北捷再收「連續殺人」恐嚇信 源頭為已出境陸生

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運昨天才在客服信箱中，收到「月台放炸彈恐嚇信，今天早上又接獲「連續殺人」恐嚇信。北市府強烈譴責惡意行為，北捷也說，目前已完成報案，全線人員配合警方加強警戒，目前營運正常。

北捷昨天早上7點24分，客服信箱接獲旅客信件，內容為「在車站月台放置炸彈」；今天早上7點2分，又收到「連續殺人」恐嚇信。

據了解，過去幾次炸彈恐嚇信與今日的連續殺人恐嚇信，皆是境外IP所為，使用VPN跳板，對象是過去來台灣就讀大學的某位中國籍學生，該名男子已經在境外，且除了北捷外，也對許多單位都發出恐嚇信；而台北地檢署早已因「偽造文書」傳喚不到對該男子發布通緝。

台北捷運表示，客服信箱接獲恐嚇信後，已立即通報行控中心並完成向警方報案，全線車站人員配合警方加強警戒，並加強廣播注意可疑人、事、物，目前營運正常。

北捷再次呼籲，民眾應提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員或行控中心；或是於車站通知站務人員，以利了解情況派員處理。

北市捷警隊指出，類似案件近來已收到不只一次，研判是同一犯罪集團所為，目前已報請檢察官指揮，正與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦中。

台北捷運連日收到炸彈恐嚇信後報警，北市捷警隊昨日起派員地毯式逐一搜索檢查各捷運站。圖／北市捷警隊提供
台北捷運連日收到炸彈恐嚇信後報警，北市捷警隊昨日起派員地毯式逐一搜索檢查各捷運站。圖／北市捷警隊提供

恐嚇 北捷 炸彈

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