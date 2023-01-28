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影／誤把人行道當東岸停車場入口 遊基隆廟口開車卡階梯

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

春節10天連假近尾聲，基隆廟口夜市每天都湧入很多外地遊客，昨天上午7點多，有一名外地遊客李姓男子，疑不熟基隆路況，要開進夜市附近的東岸商場地下停車場，因錯看地下右轉標誌以為是入口，闖進人行道階梯，撞破多塊地磚，所幸沒有人受傷。

基隆市警第一分局忠二路派出所副所長楊智翔表示，昨天大年初六上午7時許，一名外地遊客來基隆遊玩，因錯看路面右轉標線，誤以為是入口，開進人行道空間，有3個人行階梯，幸好沒有人受傷。

楊智翔說，基隆市單行道也多，這幾天有不少地外遊客逆向行駛，主要是因為多跟著未更新的導航開，呼籲遊客注意行車安全及標線、號誌行駛。

警方調查，東岸商場地下停車場入口位在愛三路，從國道一號下東岸高架橋後要右轉，李男在仁一路時就直接右轉進入人行入口，應該再直行到仁一、愛三路口才是正確的停車場入口，疑因看錯標誌誤闖。

李姓男子向警方表示，誤以為人行入口是汽車停車場入口，就直接開下去，要來基隆遊玩。

其他駕駛人表示，外地遊客不熟悉基隆路況，有的可能是第一次來，誤闖單行道或看錯停車場入口確實容易發生。

據東岸商場店家指出，昨天上午開店時有發現一輛自小客停在人行入口處，整輛車衝下人行階段，地磚有破損，後來由吊圃車吊走。

誤把人行道當停車場入口，遊客開車衝基隆東岸商場階梯。記者游明煌／翻攝
誤把人行道當停車場入口，遊客開車衝基隆東岸商場階梯。記者游明煌／翻攝
誤把人行道當停車場入口，遊客開車衝基隆東岸商場階梯。記者游明煌／攝影
誤把人行道當停車場入口，遊客開車衝基隆東岸商場階梯。記者游明煌／攝影
誤把人行道當停車場入口，遊客開車衝基隆東岸商場階梯。記者游明煌／翻攝
誤把人行道當停車場入口，遊客開車衝基隆東岸商場階梯。記者游明煌／翻攝

人行道 基隆 停車場

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