好冷！雲林清晨氣溫不到10度 2人疑天冷猝死
台灣今起至明日受寒流影響，各地氣溫下降，部分地區可能僅10度低溫，雲林斗六今天清晨體感溫度一度降至7度，冷到有人直呼「睡在被窩裡也被冷醒！」雲林縣消防局目前獲報2件內科OHCA急病救護案件，是否因天冷引起有待查證；縣府農業處也提醒農漁民加強防範，降低寒害。
根據中央氣象局低溫特報，雲林縣今日氣溫為寒冷「黃燈」，可能發生10度以下低溫。有民眾清早即被低溫冷醒，斗六市今天清晨體感溫度只有7、8度，寒風凜冽，知名景點膨鼠森林公園一早展開市集活動，攤販聚集，有不少家庭、親子無畏低溫，穿上保暖衣物到此遊訪。
氣溫急凍，雲林縣目前有46歲及86歲2名男子疑因天冷猝死案件，過去病史均不詳，1人送往北港媽祖醫院急救、1人未送醫，消防局表示，是否與天冷猝死有關仍待查證。
寒流來襲，縣府提醒民眾務必加強保暖，避免長時間待在寒冷環境，使用瓦斯熱水器及電暖器時，應注意室內通風和用電安全，並注意手部衛生、咳嗽禮節。
農業處表示，水稻、蔬菜與瓜果類、果樹、花卉，及養殖漁業、養畜禽業等也要加強防寒措施；包括設置防寒防風牆，利用不織布或塑膠布覆蓋農作物（菜類在氣溫回升時需打開透氣），並隨時清除布上積水、注意田間排水等，養殖業者可於漁塭北側搭蓋防風棚、加強越冬溝保溫，養畜禽業則須加強仔畜禽保溫與管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風環境且防範冷風侵襲，避免損失。
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