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影／寒流來襲合歡山區路面結冰 機車慘摔汽車打滑撞警車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

寒流來襲，合歡山石門山中段部分路段今天凌晨結冰，路面濕滑，有車輛打滑自撞山壁，甚至連前往處理的警車都遭到打滑車輛追撞。警方提醒用路人經過濕滑路段，記得打低速檔行駛，將視路況及車流狀況做交通管制。

新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，氣溫驟降，今天凌晨3時許約僅攝氏1度，台14甲33.7公里處石門山中段路面出現結霜，因該路段為陡坡，不少車輛因動力不足、未加裝雪鍊等，無法通過而受困，還有機車摔車、汽車打滑自撞山壁等事故。

警方獲報趕到現場排除，停在路旁的警車也遭後方打滑車輛撞上車尾，所幸沒有人員受傷。

阮漢魁說，上午10時許陽光露臉，地面結冰逐漸融化，在警方與工程人員協助引導下，車輛陸續通過，不過因為靠山壁處還有結冰，為了通行安全，在現場放置交通錐，致路面略為縮減，因此暫採單向放行管制，待路面曬融後，已可雙向通行。

警方表示，年節期間，台14甲線來往東、西部的交通量大，今天上午約有2、300輛汽機車通行，提醒用路人在山區濕滑路段，務必打低速檔通行；此外，台14甲34.2公里處克難關路段，今天風勢強勁，機車騎士經過時要留意風速，小心行駛。

台14甲33.7公里處石門山中段路面，今天凌晨起結霜，多輛汽機車打滑自摔，警方前往排除。記者王燕華／翻攝
台14甲33.7公里處石門山中段路面，今天凌晨起結霜，多輛汽機車打滑自摔，警方前往排除。記者王燕華／翻攝
台14甲33.7公里處石門山中段路面，今天凌晨起結霜，多輛汽機車打滑自摔，警方前往排除。記者王燕華／翻攝
台14甲33.7公里處石門山中段路面，今天凌晨起結霜，多輛汽機車打滑自摔，警方前往排除。記者王燕華／翻攝
台14甲33.7公里處石門山中段路面，今天凌晨起結霜，多輛汽機車打滑自摔，警方前往排除。記者王燕華／翻攝
台14甲33.7公里處石門山中段路面，今天凌晨起結霜，多輛汽機車打滑自摔，警方前往排除。記者王燕華／翻攝

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