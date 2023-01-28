高雄20歲女孩哭成淚人兒 雙警安慰止淚水悲慘原因曝

高雄20歲黎姓女子因誤信假投資訊息，遭詐騙30萬，年初四又接獲假律師來電，聲稱可拿回被騙金額，但需提供帳戶談和解，黎哭著和對方溝通，母報警；2男警趕抵勸說，提供帳戶就從被害人變嫌疑犯，黎頓時哭成淚人兒，警安慰，勿借帳戶就好，黎才止住淚水。

大年初四下午3時許，一名黎姓婦人神情緊張走進三民二警分局鼎山派出所，對警方表示，女兒欲交出存摺予陌生人，疑似詐騙，請求警方到場幫忙，擔服巡邏勤務的副所長陳彥泳、警員劉育良隨即趕赴現場了解。

警方到現場後，見20歲的黎姓女子剛和詐騙集團說完電話，見到警方眼淚止不住掉下來，警方詢問黎女原因，黎女表示，先前因誤信假投資訊息，遭詐騙30萬後報警，陸續收到台中地檢署傳票開庭，但因路途遙遠，不方便北上，因此未前往開庭。

黎女說，剛才在家中接獲自稱案件律師的來電，對方表示可幫忙談和解，需要她提供帳戶，將受騙金額匯到帳戶內，她正打算將帳戶號碼提供給對方。

2警輪流勸說，若提供帳戶給對方，其他受害者再匯錢給你，贓款轉到帳戶你就變成車手了，詐騙手法太多，如果帳戶被詐騙集團利用，會從被害人變成嫌疑犯。