影／春節近尾聲 台中豐原惡火奪走七旬老母 身障兒悲痛

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聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

明天就是農曆春節連假最後一天，今晨台中市豐原區三豐路一棟透天民宅串出火舌，消防隊半小時內撲滅火勢，1樓救出身障的57歲黃男、意識清楚，3樓救出77歲蔡女，送醫急救不治。一場大火奪走七旬老母性命，長子黃男悲慟不已，次子已從市區趕回處理後事。

附近鄰居透露，蔡母平日住在3樓，因長子罹患身心障礙、行動不便住在1樓，母子同住多年，次子在台中市區居住，經常回來探視兩人；清晨附近住戶看到1樓火勢已燃燒，趕緊報警救火。

今晨4點18分，台中市消防局接獲豐原區三豐路二段一間住宅火警案件，派遣第一大隊、豐原、豐南、后里分隊，出動消防車17輛、救護車2輛、人員42名，由第一大隊大隊長張國賢帶隊前往搶救。

火警現場是4層樓建物，消防人員半小時內撲滅火勢，1樓客廳內雜物燃燒，燃燒面積約30平方公尺，進一步起火原因有待火調科釐清。

豐原醫院表示，77歲蔡女到院經急救半小時，仍宣告不治；57歲黃男左大腿及左臀燒傷，燒傷面積約1至3%，留觀後於今早7點16分由家屬辦理出院。

今晨一場大火奪走七旬蔡姓老母性命，長子黃男悲慟不已，次子已從市區趕回處理後事。圖／讀者提供
今晨一場大火奪走七旬蔡姓老母性命，長子黃男悲慟不已，次子已從市區趕回處理後事。圖／讀者提供
今晨一場大火奪走七旬蔡姓老母性命，長子黃男悲慟不已，次子已從市區趕回處理後事。圖／讀者提供
今晨一場大火奪走七旬蔡姓老母性命，長子黃男悲慟不已，次子已從市區趕回處理後事。圖／讀者提供

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