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少年涉殺人躲8年 接獲感應赴廟參拜求平安...下場遭逮收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

25歲林姓男子7、8年前仍是少年時曾涉嫌一起殺人案，遭通緝躲藏至今，去年底突收到「感應」到台中南區城隍廟參拜，動向因此被警方鎖定，在苗栗苑裡另間宮廟落網。林見警至，稱「我也不想逃了，早想出來面對」，警方解送歸案後被收押禁見。

台中市刑大偵五隊指出，林男（25歲）少年時因涉嫌參與殺人、毒品案件，多次經傳訊未到庭，分別遭台中地檢、台中地院於2020年發布通緝，林隨即展開逃亡生涯，至今7、8年來都沒有固定工作或居所，活動範圍遍及全台各縣市。

警方表示， 全案使用科技情資整合分析系統，調閱路口監視器影像、情資線索等，以大數據整合分析，去年12月15日發現林男出現在台中市南區，一路掌握他到城隍廟參拜，但考量當時廟內香客多，加上林體型壯碩擔心身上有攜帶危險物，因此警方並未躁進下手逮人。

而林男在城隍廟內簡單參拜後隨即離開，警方跟車追蹤他至苗栗苑裡鎮的聖賢宮，見林再度前往拜拜但沒有求籤，趁著林隻身上廁所時機一擁而上逮人，成功將林壓制上銬。

林當下也向警方說「我不會跑啦，給你們銬啦，我也知道是你們啦」，並自稱早就想出來面對了，他也向警方透露，當天去拜拜不是初一、十五或特殊節日，而是自己收到「感應」才到台中南區城隍廟，隨即再轉往苑裡聖賢宮，希望拜拜能祈求平安，未料卻遭警方鎖定逮捕。

警方經查林身上未攜帶危險物品，詢後依殺人、毒品等罪嫌將他解送台中院檢歸案，並經中院裁定收押禁見。

警方在苗栗苑裡鎮宮廟廁所逮捕林男歸案。記者曾健祐／翻攝
警方在苗栗苑裡鎮宮廟廁所逮捕林男歸案。記者曾健祐／翻攝

城隍廟 殺人 毒品

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