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偷檳榔攤香菸用塑膠袋外帶 老闆娘氣炸堅持損失「加1元」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳳山區一處檳榔攤年初三失竊，李姓女老闆娘開店發現30包香菸被偷報警，氣急敗壞地向警方表示，小偷偷香菸還用店內塑膠袋外帶，堅持損失3000元再加「1」元，警方根據監視畫面，隔天循線逮獲竊嫌，但香菸已變賣2000元花光。

警方指出，大年初三上午6時許，57歲李姓女子開啟中山東路檳榔攤準備營業時，發現店內地上散落菸盒，驚覺遭竊賊闖入，經清點發現店內各品牌香菸共計30包遭竊，於是向轄區鳳山警分局成功路派出所報案。

警方趕抵現場鑑識採證時，李女氣極敗壞地告知警方，被偷的香菸損失約3000元，但竊賊偷香菸還用店內塑膠袋外帶，堅持損失共計3000元再加「1」，讓警方受理時哭笑不得。

警方依規定受理後，調閱店家監視器影像畫面，發現竊嫌於當天凌晨2時許進入檳榔攤行竊，經比對特徵後，認出是轄區慣竊向姓男子（42歲）所為，隔天傍晚5時許，在鳳山區中山東路一帶逮捕涉案的向男。

堅持向嫌用塑膠袋裝走偷來的香菸的李女，獲悉竊賊落網，但香菸已被賣光，只能無奈表示「人抓到就好」。

向男坦承犯行，稱徒步經過檳榔攤時，發現大門未關、店內空無一人，遂臨時起意偷香菸，竊得的香菸已轉賣給工地不知情的工人，所得2000元已花光，警詢後依竊盜罪送辦。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

鳳山警分局成功路派出所警方逮捕偷檳榔攤香菸的向姓竊嫌。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局成功路派出所警方逮捕偷檳榔攤香菸的向姓竊嫌。記者石秀華／翻攝
竊賊闖入高雄鳳山區一家檳榔攤偷走30包香菸，還用店內塑膠袋外帶，老闆娘氣炸，堅持損失共計3000元再加「1」。記者石秀華／翻攝
竊賊闖入高雄鳳山區一家檳榔攤偷走30包香菸，還用店內塑膠袋外帶，老闆娘氣炸，堅持損失共計3000元再加「1」。記者石秀華／翻攝

塑膠袋 監視器 竊盜

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