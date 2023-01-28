直播糾紛2男飛踢猛毆1女 斷人5根肋骨 殺人未遂起訴

蔡姓、周姓男子在台中天津路經營服飾店，僅因不滿蔡姓女子趁他們直播時喧嘩，竟飛踢狠踹、拿鐵製旗桿猛毆頭，把蔡女打到腦震盪、斷5根肋骨引發血胸，2人雖均否認，但檢方比對證詞、監視器認為均有下重手，且攻擊頭胸致命部位，顯有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴2人。

檢警調查，蔡男（55歲）、周男（26歲）去年7月23日在天津路經營的服飾店內直播時，認為蔡女到場喧嘩影響他們業務而心生不滿，當晚11點多再約蔡女及其謝姓男友回到店裡談判，未料雙方一碰面就爆發衝突。

周男先是猛力出腳飛踢蔡女，蔡男則拿隔壁超商的鐵製旗桿猛毆她頭，蔡女當場被打到腦震盪、雙眼瘀血、頭部撕裂傷，就連肋骨都遭打斷5根並釀血胸。當時謝男見女友遭毆上前阻止，也遭蔡、周打到腦震盪。

蔡男經檢方傳訊未到，警詢時他否認犯行，辯稱搭計程車到場還在付錢時，就看到其他3人扭打在一起，僅看到3人扭打在一起，還有看到蔡女拿高跟鞋；周男則說，和謝在打時蔡女一直過來，雙方撞來撞去，不知是否過程碰撞到蔡女，並反控蔡女拿武器攻擊他。

檢方勘驗監視器發現，謝男左手摀耳倉皇逃到超商報警求救，隨即被蔡推倒、周也加入壓制，一旁還有打斷留下的鐵製旗桿，被害的蔡女、謝男並指證歷歷；另蔡女初診後回家又因疼痛二度就醫發現第7至第11根肋骨骨折、血胸，周男也坦承有出腳踢。

檢方認為，猛力毆擊人頭部很可能致命，用腳踢踹人體胸部也會造成肋骨骨折引發血胸，且因血胸通常外觀上無法察覺，若未及時發現往往會致死。