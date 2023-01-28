影／妻負氣離家半年 三重男屋內燒床墊解鬱遭送辦
新北市三重區郭姓男子因妻子半年前大吵後負氣離家，今天凌晨情緒低落，在房內焚燒床墊解鬱。新北市消防局獲報派員趕抵，布水線灌救滅火，所幸火勢沒有延燒，郭男左手臂有切割傷、輕微嗆傷，戒護送醫後沒有大礙，帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
經調查，郭姓男子（55歲、工人）與妻結婚多年，夫妻倆租住在新北市三重區仁愛街某棟舊公寓3樓。去年（2022年）7月左右，因係夫妻倆大吵一架，郭妻負氣回去娘家，至此未歸，落的郭男只能獨居租處，終日鬱鬱寡歡。
今天凌晨近1時許，郭男鬱結難紓，竟在屋內縱火燒毀床墊藉以解鬱，只見大量濃煙往外竄出，鄰居驚見趕緊通知消防局派員趕抵，經布水線上樓灌救，火勢20分鐘後順利撲滅，現場殘火處理燒毀一張床墊及其他物品，初估燃燒面積約3坪左右。
郭男輕微嗆傷、左手臂有切割傷，緊急戒護送醫急救沒有大礙，包紮後帶回派出所偵辦。偵詢時，郭男坦承是心情不好，才會縱火燒床墊，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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