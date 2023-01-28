影／清晨不平靜！台中豐原民宅惡火 釀一死一傷

台中清晨不平靜！今晨4點多，台中市豐原區三豐路一間住宅發生惡火，消防隊半小時內撲滅火勢，在屋內發現56歲黃男左大腿及左臀燒傷，燒傷面積約1至3%，另在3樓救出76歲蔡女已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。

台中市消防局今晨4點18分接獲豐原區三豐路二段一間住宅火警案件，因接獲屋內有民眾受困，立即派遣第一大隊、豐原、豐南、后里分隊，出動消防車17輛、救護車2輛、人員42名，由第一大隊大隊長張國賢帶隊前往搶救。

火警現場是4層樓建物，消防人員在半小時內撲滅火勢，燃燒1樓客廳內雜物，燃燒面積約30平方公尺，進一步火原因有待火調科釐清。

消防隊員救出56歲黃男左大腿及左臀燒傷、意識清楚，並在3樓救出76歲蔡女，無呼吸心跳，2人均送衛生福利部豐原醫院。