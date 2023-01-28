停機械式車位 車門卡柱夾傷人 當場無生命跡象

新北市黃姓男子27日晚上開車停放社區地下停車場機械式車位時，下車時疑似機械故障，遭車門卡柱夾傷人，當場無生命跡象，消防人員花了半小時將人救出送醫，經急救已恢復心跳，目前住院觀察中。至於事發原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局27日晚上9時35分獲報，汐止區龍安路一處社區地下一樓停車場發生意外，有人受困，消防人員到場，驚見汽車駕駛71歲黃姓男子卡在反向的駕駛座車門與已傾斜的機械式停車位的車柱之間，腹部有明顯外傷，當場已無呼吸心跳。

消防人員花了近30分鐘才將人救出，緊急送往汐止國泰醫院，經醫護人員搶救，黃男已恢復心跳，但情況並不樂觀，目前住院觀察中。