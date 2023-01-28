男攀馬博橫斷疑肺水腫 直升機救命

萬姓男子（左）參加登山隊走馬博橫斷，途中疑似肺水腫，昨打電話求救由直升機送下山。記者王燕華／翻攝 33歲萬姓男子參加登山隊，大年初一入山走馬博橫斷路線，途中出現疑似肺水腫症狀，向花蓮縣消防局求救，消防局集結救難人員前往搜救，同步請求空中勤務總隊協助，昨趕在天氣變壞前，由黑鷹直升機將他平安送下山就醫。

萬姓男子本月22日從南投縣東埔部落入山，沿中央山脈稜線行走馬博橫斷路線，預計從花蓮玉里鎮中平林道下山，他昨天清晨6時08分向花蓮縣消防局求助，表示自己途中身體不適，出現呼吸喘、咳嗽等症狀，疑似肺水腫，走得比較慢，因此決定脫隊自己走到馬西山三角點南側0.5公里處，手機可通訊地方，打電話求救。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長鄧羅春明說，接獲報案後，立即成立前進指揮所，請求空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊支援直升機執行救援任務，也因擔心山區氣候有可能轉壞，不利飛行，同步集結地面部隊前往搜救。

幸好當時花蓮機場風速、能見度都還合適，空勤黑鷹直升機順利起飛，入山前一度遭遇厚重雲層，空勤人員趕在天氣變壞，下大雨前，成功吊掛萬男，上午9時45分送至德興運動場，因為海拔高度下降，萬男身體情況轉好，後送醫院治療。