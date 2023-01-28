提供愛心餐退燒 一頓飯見證景氣

台中豐原區豐富旺魯肉飯店提供待用餐7年，牆壁上貼滿「待用貼」，只要撕下一張就能吃頓熱騰騰的魯肉飯，善心循環成為店內最美麗風景。記者游振昇／攝影 愛心待用餐曾風行一時，隨熱潮逐漸消退，加上大環境景氣差、疫情衝擊，供應餐廳逐漸減少，但仍有店家堅持溫暖社會。台中豐原一家魯肉飯店堅持7年，櫃檯上的「待用貼」更啟動善循環；彰化另一家鐵板燒店5年送出4萬份愛心餐，過年還加碼送暖暖包與發熱衣。

豐原的豐富旺魯肉飯店，櫃檯窗口的透明隔板上滿滿貼著「待用貼」，有的畫上愛心，有的寫著大大的「加油」，只要民眾有需要吃飯，自行撕1張，老闆不會問什麼，就送上熱騰騰的1大碗滷肉飯。

魯肉飯老闆說，當初推廣待用餐，讓有需要的人能吃飽，也讓想關懷社會的人有個發揮愛心的窗口，迄今已持續7年，只要向店員表明想認購，每張待用貼25元，認購者可寫下鼓勵或激勵人心的字句，貼在櫃檯隔板。

老闆說，每人每天可取用1餐，但鄰近的豐原高商學生，每天可領中、晚餐各1次，孩子正在成長，要讓他們吃飽。這家店內牆面貼滿待用貼，有的畫上笑臉，有的寫下「加油」；不少常客說，一碗滷肉飯啟動善的循環，成為店內最美風景。

彰化縣埔心社區發展協會理事長許增鏞經營鐵板燒店，自費辦理待用餐，不需證件或登記，不限當地弱勢族群，也不限每人一份，可幫家人或朋友領取，5年送出4萬份，換算近400多萬元。

彰化縣線西鄉有群在地鄉民，2014年在臉書設置「線西鄉愛心待用餐」平台，隔年成立彰化縣風之鄉公益協會，學校或社福機構轉介的弱勢邊緣戶，平台會送上便當餐食；協會表示，捐款都PO在臉書，收支透明化。