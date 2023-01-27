影／6人登山團在蝴蝶谷瀑布步道一女腳踝扭傷 搜救人員背下山

一支登山團體共6人今天攀登台中市和平唐麻丹山，在蝴蝶谷瀑布步道途中，一名50歲女山友腳踝扭傷無法行走，台中市消防局派隊員上山救援，最後以人力背負方式，今晚背她下山。

台中市消防局今天下午2點51分接獲報案，有一行6人登山團在唐麻丹山下蝴蝶谷瀑布步道0.9公里處，其中50歲許姓女山友腳踝扭傷無法行走，請求救援；立即派第二消防大隊東勢、新社、谷關、和平分隊，共4人出勤前往救援。

搜救人員今晚找到女山友，檢視評估傷者右腳踝腫脹疼痛，包紮固定後，以人力背負方式往登山口下撤，今晚送達停車處，女山友說不需就醫，自行開車離去。