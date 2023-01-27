下午同路段才出事…國一北上3車擦撞1翻肚 婦受困救出急送醫

春節假期進入尾聲，今晚6時8分許，國道1號北上200公里彰化交流道附近，疑因3輛轎車擦撞，其中1輛翻車，1名約70歲女性右腳遭夾困車內，彰化縣消防局據報後協助脫困，送彰化秀傳醫院救治，也造成車流回堵約5公里，約7點才排除。

由於此一翻車事故，1名70多歲女性受困車內，彰化縣消防局共出動消防車3輛、救護車1輛、消防人員9人前往搶救，使用器材車順利將她救出，並給予頸圈、長背板固定處置，送往彰化秀傳醫院，肇事原因由警方調查中。

由於，北返回車流量甚大，3輛車追撞，占據了兩個車道，也造成嚴重塞車，車陣回堵約5公里，經國道警察第三大隊排除後，過7點以後才陸續紓解。

國道一號中部彰化、台中北上路段今天下午車流量大，下午1點多北上彰化路段還發生2輛自小客車追撞事故，造成二名乘客輕傷，事故雖已排除，但下午仍壅塞，目前彰化及員林北上路段行車速度僅30、40公里。