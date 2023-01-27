大貨車「騎上」國道出口內側緣石 封閉南北雙向匝道排除
國道1號北向2公里今天下午晚一輛營大貨車自撞，整輛車「跨」上內側緣石卡住，占用出口匝道，晚間現場封閉南北雙向匝道進行排除。
國道警第一大隊今天下午近5時獲報，在國道1號北向2公里出口匝道處有一輛營大貨車自撞，占用出口匝道，但駕駛沒有受傷，車子卡住，影響車流。
警方到場處理，為一輛營大貨未注意車前狀況撞上內側護欄，洪姓駕駛（49歲）酒測值為零，無人受傷。下午5時16分封閉南向入口匝道，5時45分封閉北向出口匝道，浄空車流後開始拖吊作業。通知交控中心顯示CMS警示、於警廣宣達用路人注意行車安全，晚間6點多排除。
國道第一大隊呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，以確保行車安全。
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