雲林男外出求職一去音訊全無 警赴台中找人原因揭曉

雲林縣台西鄉林姓男子向家人表示要出外求職，結果一去兩年多，家人和他失聯，過年到也都沒消息，心急如焚向台西分局報案，警方透過手機位置查出林男人應在台中市，警方耐心接連打了20多通才接通，不料林男回說，他從事外送員因訂單太多，多到忙不過來才不敢接電話，令警察聽了頭上三條線。

不過，為慎重起見，當地崙豐派出所副所長趙文英、警員李政圜、林靖恩馬上起身趕往台中，直到見到林男本人並向家人報平安，才讓一家團圓，在新春過年傳為佳話。

台西分局崙豐派出所接獲林姓婦女報案，林女慌張地說，她弟弟從110年12月外出謀職，從此失去聯絡，一個人騎著機車說要到台中找工作，之後音訊全無，電話也打不通，家屬擔心他發生類似柬埔寨求職被綁事件，才向警方求助。

警方依照家屬提供的資料訪查親友，皆表示未與林男聯絡，撥打電話也一直無人回應。警方調閱相關資料研判男子目前應在台中市西屯工作，員警耐著性子連續狂叩林男電話，一共撥打20多通，林男終才接電話。

電話中林男說，目前在台中從事外送工作，因訂單很多，工作非常忙碌，看到陌生電話不敢回，也不敢接，不知道是故鄉的警方在找，他感到抱歉。員警與林男通過電話後仍不放心，為確定他所言為真，前晚火速趕到台中與林男會面，確定他真的是做外送工作才鬆了一口氣。