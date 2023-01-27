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雲林男外出求職一去音訊全無 警赴台中找人原因揭曉

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西鄉林姓男子向家人表示要出外求職，結果一去兩年多，家人和他失聯，過年到也都沒消息，心急如焚向台西分局報案，警方透過手機位置查出林男人應在台中市，警方耐心接連打了20多通才接通，不料林男回說，他從事外送員因訂單太多，多到忙不過來才不敢接電話，令警察聽了頭上三條線。

不過，為慎重起見，當地崙豐派出所副所長趙文英、警員李政圜、林靖恩馬上起身趕往台中，直到見到林男本人並向家人報平安，才讓一家團圓，在新春過年傳為佳話。

台西分局崙豐派出所接獲林姓婦女報案，林女慌張地說，她弟弟從110年12月外出謀職，從此失去聯絡，一個人騎著機車說要到台中找工作，之後音訊全無，電話也打不通，家屬擔心他發生類似柬埔寨求職被綁事件，才向警方求助。

警方依照家屬提供的資料訪查親友，皆表示未與林男聯絡，撥打電話也一直無人回應。警方調閱相關資料研判男子目前應在台中市西屯工作，員警耐著性子連續狂叩林男電話，一共撥打20多通，林男終才接電話。

電話中林男說，目前在台中從事外送工作，因訂單很多，工作非常忙碌，看到陌生電話不敢回，也不敢接，不知道是故鄉的警方在找，他感到抱歉。員警與林男通過電話後仍不放心，為確定他所言為真，前晚火速趕到台中與林男會面，確定他真的是做外送工作才鬆了一口氣。

家屬接到警方從台中打來電話報平安才放心，警方也叮囑林男，工作再忙無法回家也要定期向家中報平安，以免家人擔心。分局長黃念生也提醒求職民眾最好勿單獨前往應試，到達時以電話告知家人應徵時間及地點，如感覺怪異應立刻離開或是報警，以確保安全。

雲林台西分局警察從雲林趕赴百公里外的台中市，找到外出謀生失聯兩年多的林男，並了解他外出工作情形並向家人報平安。記者蔡維斌／翻攝
雲林台西分局警察從雲林趕赴百公里外的台中市，找到外出謀生失聯兩年多的林男，並了解他外出工作情形並向家人報平安。記者蔡維斌／翻攝
雲林台西分局警察從雲林趕赴百公里外的台中市，找到外出謀生失聯兩年多的林男，並了解他外出工作情形並向家人報平安。記者蔡維斌／翻攝
雲林台西分局警察從雲林趕赴百公里外的台中市，找到外出謀生失聯兩年多的林男，並了解他外出工作情形並向家人報平安。記者蔡維斌／翻攝
雲林台西分局警察從雲林趕赴百公里外的台中市，找到外出謀生失聯兩年多的林男，並了解他外出工作情形並向家人報平安。記者蔡維斌／翻攝
雲林台西分局警察從雲林趕赴百公里外的台中市，找到外出謀生失聯兩年多的林男，並了解他外出工作情形並向家人報平安。記者蔡維斌／翻攝

外送員 求職 警察

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