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影／想為乾妹妹出氣 男燃鞭炮嗆聲雙方互毆全被逮
新北市三重區陳姓男子，不滿黃男與乾妹謝姓女子有感情糾紛，昨天下午獨赴黃男三重住處樓下，燃放鞭炮嗆聲。黃男及其胞弟見狀衝下樓，3人在街上拉扯互毆，警方獲報趕抵，將3男帶回派出所，雙方互不提告，詢後依社維法將3人函送裁處。
據調查，陳男（47歲）日前得知謝女與黃男（39歲）因故起口角，陳男想幫謝女出氣，昨天（26日）下午2時25分左右，陳男帶著鞭炮、木刀子、造型手槍打火機，隻身來到黃男位於新北市三重區仁興街住處。
黃男一到，立即燃點3支炮竹，並拿著一把木刀子、一把造型手槍打火機揮舞嗆喊「你們不要再一起了……不要再來找她了」等話。黃男與其胞弟聽到嗆罵聲，探頭查看，見陳男在住家樓下咆哮，氣得各自拿起鋁棒、釣竿，往樓下衝去。
3人在巷弄內互嗆、拉扯，民眾聽到三聲鞭炮炸聲，見陳男當街揮舞著一把「手槍」，誤以為開槍，趕緊向轄區警報案。三重警方獲報趕抵，經了解才知是吵架互毆，當場查扣6支鞭炮、一把木刀子、一把造型手槍打火機及鋁棒、釣竿。
警詢後依違反社會秩序維護法第87條第2款、第63條第1項第1款等罪嫌，函送3人裁處。
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