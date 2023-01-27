快訊

新內閣名單陸續出爐 李永得不當文化部長改任政委

陸旅客採檢陽性率低 指揮中心一理由延長監測至2月6日

農曆年喜獲三寶！蔣萬安曝兒子一貼心舉動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／想為乾妹妹出氣 男燃鞭炮嗆聲雙方互毆全被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區陳姓男子，不滿黃男與乾妹謝姓女子有感情糾紛，昨天下午獨赴黃男三重住處樓下，燃放鞭炮嗆聲。黃男及其胞弟見狀衝下樓，3人在街上拉扯互毆，警方獲報趕抵，將3男帶回派出所，雙方互不提告，詢後依社維法將3人函送裁處。

據調查，陳男（47歲）日前得知謝女與黃男（39歲）因故起口角，陳男想幫謝女出氣，昨天（26日）下午2時25分左右，陳男帶著鞭炮、木刀子、造型手槍打火機，隻身來到黃男位於新北市三重區仁興街住處。

黃男一到，立即燃點3支炮竹，並拿著一把木刀子、一把造型手槍打火機揮舞嗆喊「你們不要再一起了……不要再來找她了」等話。黃男與其胞弟聽到嗆罵聲，探頭查看，見陳男在住家樓下咆哮，氣得各自拿起鋁棒、釣竿，往樓下衝去。

3人在巷弄內互嗆、拉扯，民眾聽到三聲鞭炮炸聲，見陳男當街揮舞著一把「手槍」，誤以為開槍，趕緊向轄區警報案。三重警方獲報趕抵，經了解才知是吵架互毆，當場查扣6支鞭炮、一把木刀子、一把造型手槍打火機及鋁棒、釣竿。

警詢後依違反社會秩序維護法第87條第2款、第63條第1項第1款等罪嫌，函送3人裁處。

警方當場查扣陳姓男子所攜帶的武器。記者曾伯愷／翻攝
警方當場查扣陳姓男子所攜帶的武器。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓男子，想幫乾妹謝女出氣。昨天下午，在黃男住處樓下燃放鞭炮嗆聲，與黃及其胞弟在巷弄拉扯互毆，3人遭警逮捕帶回，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓男子，想幫乾妹謝女出氣。昨天下午，在黃男住處樓下燃放鞭炮嗆聲，與黃及其胞弟在巷弄拉扯互毆，3人遭警逮捕帶回，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓男子，想幫乾妹謝女出氣。昨天下午，在黃男住處樓下燃放鞭炮嗆聲，與黃及其胞弟在巷弄拉扯互毆，3人遭警逮捕帶回，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓男子，想幫乾妹謝女出氣。昨天下午，在黃男住處樓下燃放鞭炮嗆聲，與黃及其胞弟在巷弄拉扯互毆，3人遭警逮捕帶回，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓男子，想幫乾妹謝女出氣。昨天下午，在黃男住處樓下燃放鞭炮嗆聲，與黃及其胞弟在巷弄拉扯互毆，3人遭警逮捕帶回，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓男子，想幫乾妹謝女出氣。昨天下午，在黃男住處樓下燃放鞭炮嗆聲，與黃及其胞弟在巷弄拉扯互毆，3人遭警逮捕帶回，警詢後依社維法函送裁處。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

《黑暗榮耀》宋慧喬同款珠寶是它！加碼盤點歷年韓劇+私服造型

初五開工疑鞭炮惹禍火燒厝 台中大里2人受困獲救

今天中午迎財神接好運 不會拜拜步驟看這全攻略

仙氣叛逆全駕馭！韓韶禧造型盤點 根本行走的星光大道

相關新聞

出遊、返鄉車多！國一彰化北上路段車禍2人傷 回堵5公里

國道一號中部彰化、台中北上路段今天下午車流量大，下午1點多北上彰化路段還發生2輛自小客車追撞事故，造成二名乘客輕傷，事故...

嫌菜色差讓人丟臉 他糾眾砸鐵板燒店還恐嚇：不用再開了

36歲潘姓男子昨晚9時許招待友人到礁溪某鐵板燒店用餐，認為菜色不如預期，糾集其他4名同夥，徒手砸毀櫃台、擺飾與結帳電腦等...

影／6旬男摔落30公尺山谷頭破胸痛 急派直升機吊掛送醫

一行11人的登山團體今天到台中市和平區攀登阿冷山前鋒時，一名68歲男山友不慎墜落30公尺深山谷重傷，消防隊員救起傷者，吊...

報復性消費致酒駕增三成 北市民權西路居十大酒駕路段之冠

酒後駕車屢屢造成嚴重死傷事故，北市警局貫徹「酒駕零容忍」目標，嚴正執法，加強取締酒駕，據統計去年取締酒駕違規計4484件...

金門新年不平靜…車禍頻傳又田野火警 消防人員疲於奔命

長達10天的農曆春節假期，金門似乎不太平靜，除了連日來傳出多起交通事故，今天又陸續有交通事故與火燒埔。位於金湖鎮太湖路一...

影／想為乾妹妹出氣 男燃鞭炮嗆聲雙方互毆皆法辦

新北市三重區陳姓男子，不滿黃男與乾妹謝姓女子有感情糾紛，昨天下午獨赴黃男三重住處樓下，燃放鞭炮嗆聲。黃男及其胞弟見狀衝下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。