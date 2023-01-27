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影／自助洗衣店內洗衣糾紛 3名男子互打都被帶回派出所

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區一家自助洗衣店內今天發生洗衣糾紛，一名男子與一對兄弟口角後3人扭打，員警迅速到場，協助3人送醫後，再帶回分駐所調查，依傷害罪嫌偵辦中。

台中市清水警分局今天下午3點48分獲報，沙鹿區北勢東路一家自助洗衣店內有糾紛，3人吵架且動手，沙鹿分駐所巡邏警員楊舜育、張家豪接獲110派案，趕到現場，3人已無扭打，救護車隨即到場，員警協助將3人送醫，再帶回分駐所調查。

據了解，36歲男子與一對兄弟，分別是22歲與16歲在場，王的衣服已洗好，被對方拿出洗衣機，王多次詢問對方為何拿出他衣服未獲回應，涉嫌推對方，最後衍生3人口角糾紛並扭打，員警到場時已無爭吵和扭打，員警將釐清案情，依傷害罪嫌偵辦。

台中市沙鹿區今天發生自助洗衣店內洗衣糾紛，3人互打，警方說明過程。圖／警方提供
台中市沙鹿區今天發生自助洗衣店內洗衣糾紛，3人互打，警方說明過程。圖／警方提供

傷害罪 台中市

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