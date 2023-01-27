影／自助洗衣店內洗衣糾紛 3名男子互打都被帶回派出所

台中市沙鹿區一家自助洗衣店內今天發生洗衣糾紛，一名男子與一對兄弟口角後3人扭打，員警迅速到場，協助3人送醫後，再帶回分駐所調查，依傷害罪嫌偵辦中。

台中市清水警分局今天下午3點48分獲報，沙鹿區北勢東路一家自助洗衣店內有糾紛，3人吵架且動手，沙鹿分駐所巡邏警員楊舜育、張家豪接獲110派案，趕到現場，3人已無扭打，救護車隨即到場，員警協助將3人送醫，再帶回分駐所調查。