影／自助洗衣店內洗衣糾紛 3名男子互打都被帶回派出所
台中市沙鹿區一家自助洗衣店內今天發生洗衣糾紛，一名男子與一對兄弟口角後3人扭打，員警迅速到場，協助3人送醫後，再帶回分駐所調查，依傷害罪嫌偵辦中。
台中市清水警分局今天下午3點48分獲報，沙鹿區北勢東路一家自助洗衣店內有糾紛，3人吵架且動手，沙鹿分駐所巡邏警員楊舜育、張家豪接獲110派案，趕到現場，3人已無扭打，救護車隨即到場，員警協助將3人送醫，再帶回分駐所調查。
據了解，36歲男子與一對兄弟，分別是22歲與16歲在場，王的衣服已洗好，被對方拿出洗衣機，王多次詢問對方為何拿出他衣服未獲回應，涉嫌推對方，最後衍生3人口角糾紛並扭打，員警到場時已無爭吵和扭打，員警將釐清案情，依傷害罪嫌偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言