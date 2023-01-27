台中龍井改裝車競速過年連3天狂飆 警方鎖定11車嚴辦
台中市龍井區中華路二段、中圳路口附近網友PO出大年初四凌晨2時，有數輛改裝車競速狂飆，噪音擾人清夢，還表示「大過年的一次來3天」，引網友熱議。台中市警局烏日分局說，已鎖定11輛疑似改裝排氣管轎車嚴辦，並擴大調閱範圍持續追查違規車輛。
一名網友在「爆料公社」留言表示，龍井區中華路二段、中圳路口有數輛改裝車「揪團」競速狂飆，平常一個月來1、2次，大過年的一次來3天，噪音擾人清夢。
烏日分局龍井分駐肵長林柏豪說，警方已通知疑似違規車主到案說明，依違規事實舉發或寄發勸導書，若有改裝函監理機關裁罰。警方也加強易發生危險駕駛路段、時段勤務，遏止危險駕駛滋擾情事。
林柏豪呼籲，駕駛夜間車遊務必遵守交通規則，維護道路交通安全。車輛改裝噪音影響當地居民安寧，更易造成交通危險，警方將持續加強防制取締勤務，嚴正執法，請切勿以身試法。
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